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الأخبار

سامي الطاهري: بلادنا لها من التجربة ما يمكنّها من الخروج من الأزمة

today17/03/2023 91 1

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أفاد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 17 مارس 2023 أنه يجب خلق الفرص حتى لا ينهار الوضع وإيجاد منافذ للخروج من المأزق الذي نعيشه.

وشدد الطاهري على أن “بلادنا لها من الإمكانيات والتجربة ما يمكنها من الخروج من الأزمة”.
هذا وأفاد الطاهري “أننا تركنا أنفسنا عرضة لتدخلات الأجنبي وسياستنا الفاشلة جعلتنا نلتجئ دائما إلى التداين لأننا لم نقم بدراسة استشرافية للمستقبل”.
كما أضاف أن “الدولة تكاد تكون غائبة أمام مواجهة المعضلات التي يجب أن تحل داخليا دون أي تدخل من الخارج”.
وأشار أنه “كان من الممكن أن نجعل كل البلدان تحترمنا وتأخذ مسافة حتى لا تتدخل في شؤوننا”.
هذا وشدد سامي الطاهري أن” ابتزاز الخارج سيتواصل إذا لم نقم بإيقافه”.
وفي موضوع آخر، بين أن “المبادرة التي أطلقها اتحاد الشغل بالشراكة مع منظمات أخرى هي في لمساتها الأخيرة”، مضيفا أن هناك بعض الصعوبات على مستوى اللجنة السياسية.
كما أفاد “بأنهم يسعون خلال الأيام الأولى من رمضان إلى تقديم الوثيقة للجهات المعنية والرأي العام التونسي”.

*يسرا قعلول

الكاتب: Asma Mouaddeb

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