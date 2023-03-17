سامي الطاهري: بلادنا لها من التجربة ما يمكنّها من الخروج من الأزمة

Express Radio Le programme encours
الكاتب: Asma Mouaddeb
today18/03/2023 39 2
أفادت وزارة الداخلية اليوم الجمعة 17 مارس 2023 بأنّ الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة تمكنت من حجز 325380 علبة طماطم وزن 800 غ يعود تاريخ صنعها إلى سنة 2021 بشركتين مختصتين في بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل لا يملك أصحابها فواتير شراء. وأذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بالقيروان، بالاحتفاظ بشخصين من أجل "الإحتكار والمضاربة" وإدراج شخصين شملتهما الأبحاث بالتفتيش، وقد قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز بـ 01 مليون […]
today17/03/2023 194 2