سامي الطاهري: بلادنا لها من التجربة ما يمكنّها من الخروج من الأزمة

أفاد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 17 مارس 2023 أنه يجب خلق الفرص حتى لا ينهار الوضع وإيجاد منافذ للخروج من المأزق الذي نعيشه.

وشدد الطاهري على أن “بلادنا لها من الإمكانيات والتجربة ما يمكنها من الخروج من الأزمة”.

هذا وأفاد الطاهري “أننا تركنا أنفسنا عرضة لتدخلات الأجنبي وسياستنا الفاشلة جعلتنا نلتجئ دائما إلى التداين لأننا لم نقم بدراسة استشرافية للمستقبل”.

كما أضاف أن “الدولة تكاد تكون غائبة أمام مواجهة المعضلات التي يجب أن تحل داخليا دون أي تدخل من الخارج”.