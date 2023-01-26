سعيد: الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية سبب رئيسي في إنتشار الجرائم

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كما تم خلال اللقاء التطرق لآخر الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني من الإنتخابات التشريعية، ووفق بلاغ رئاسة الجمهورية “تم التأكيد على ضرورة إلتزام كل الإدارات المعنية بالحياد التام حتى يعبر الناخبون والناخبات عن إرادتهم بكلّ حرّية”.
وللإشارة كان عماد ممّاشة مدير شرطة النجدة بوزارة الداخلية قد أكّد في تصريح سابق لإذاعة اكسبراس اف ام بمناسبة الإستعدادات لتأمين السنة الإدارية الجديدة 2023، أنّ الخطة الأمنية الموضوعة متواصلة ولا تقتصر على العطل والمناسبات وهي تهم خطط قمع الجريمة ومكافحة الإرهاب وغيرها.
كما شدد بالمناسبة على الدخول في مرحلة الإستشراف والتخطيط الإستراتيجي لضمان أمن التونسيين، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الجانب الأمني من خلال التبليغ للتدخل عند الحاجة.
الكاتب: waed selmi
إنعقدت صباح اليوم الخميس 26 جانفي 2023، بمقر كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ندوة وطنية بعنوان "من دستور إلى آخر 2014 / 2022" من تنظيم مخبر البحث في القانون الدولي والمحاكم الدولية والقانون الدستوري المقارن في إطار مواصلة سلسلة من اللقاءات بحضور استاذة القانون الدستوري في تونس. وأكدت الأستاذة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منى كريم الدريدي أهمية هذه الندوة الوطنية لمناقشة المراحل التي مرت على تونس من […]
todayيناير 26, 2023 1
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