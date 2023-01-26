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الأخبار

سعيد: الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية سبب رئيسي في إنتشار الجرائم

todayيناير 26, 2023

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قدم وزير الداخلية توفيق شرف الدين لرئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 26 جانفي 2023، التقويم السنوي حول التطرف والإرهاب والجريمة المنظّمة.

وشدّد رئيس الجمهورية  قيس سعيد على الأسباب المتصلة بالتربية والتعليم وبالثقافة لتحصين المجتمع، معتبرا أنّ “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تمثل بدورها سببا رئيسيا لإنتشار الجرائم”.
وتحدث سعيد عن “إستغلال هذه الأوضاع من قبل المتاجرين بالفقر والبؤس لإرتكاب أبشع أنواع الجرائم لضرب السلم الاجتماعية أو لتفجير الدول من داخل مؤسساتها ولتفكيك المجتمعات حتى تنهار القيم وينتشر التطرف والإرهاب” على حد قوله.

كما تم خلال اللقاء التطرق لآخر الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني من الإنتخابات التشريعية، ووفق بلاغ رئاسة الجمهورية “تم التأكيد على ضرورة إلتزام كل الإدارات المعنية بالحياد التام حتى يعبر الناخبون والناخبات عن إرادتهم بكلّ حرّية”.

وللإشارة كان عماد ممّاشة مدير شرطة النجدة بوزارة الداخلية قد أكّد في تصريح سابق لإذاعة اكسبراس اف ام بمناسبة الإستعدادات لتأمين السنة الإدارية الجديدة 2023، أنّ الخطة الأمنية الموضوعة متواصلة ولا تقتصر على العطل والمناسبات وهي تهم خطط قمع الجريمة ومكافحة الإرهاب وغيرها.

كما شدد بالمناسبة على الدخول في مرحلة الإستشراف والتخطيط الإستراتيجي لضمان أمن التونسيين، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الجانب الأمني من خلال التبليغ للتدخل عند الحاجة.

الكاتب: waed selmi

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