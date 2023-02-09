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الأخبار

سعيد: الفلاحة متصلة بسيادة الدولة والأمن الغذائي جزء من الأمن القومي

today09/02/2023 2

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أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 9 فيفري 2023 خلال لقائه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي أنّ الفلاحة على غرار عدد من القطاعات الأخرى، هي قطاع يتصل بسيادة الدولة والأمن الغذائي هو جزء من الأمن القومي، “ويجب إيلاء هذا القطاع المكانة التي تستحق كما يجب إحاطة الفلاحين ومن يعملون في الصيد البحري بالعناية اللازمة”.

كما تم التطرق لمشكلة المياه، حيث تم التعرض لعدد من المشاريع المتعلقة بمحطات تحلية مياه البحر ومدّ أنبوب من خليج قابس إلى الحوض المنجمي بولاية قفصة تتفرع عنه أنابيب أخرى موجّهة إلى الجنوب التونسي.
ووفق بلاغ رئاسة الجمهورية فقد “أثبتت التجربة أنه من الممكن إستغلال الأراضي الصحراوية للزراعة على غرار تجربة رجيم معتوق والتي سيتم إنجاز مشروع مماثل لها بمنطقة المحدث بولاية قبلي، فضلا عن أن المناطق الصحراوية بإمكانها إنتاج بعض النباتات الصالحة لصناعة الأدوية”.
وتعرّض الإجتماع إلى “إنشاء شركات أهلية للنهوض بالفلاحة ومزيد خلق الثروة في إطار المرسوم الذي أحدث هذا الصنف من الشركات”، علاوة على ملف الحفاظ على البذور التونسية وضرورة توفير العلف إلى جانب المحافظة على الغابات ومزيد توسيع مساحاتها والإحاطة بأعوانها.

الكاتب: waed selmi

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