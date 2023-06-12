سعيد: “على صندوق النقد مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصّل إلى حلّ”

تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأحد 11 جوان 2023 عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلا “الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات، والحلول التقليدية لن تؤدي إلا إلى مزيد تأزيم الأوضاع الاجتماعية وستعود بالضرر على تونس وعلى المنطقة كلها” على حد قوله.

ودعا رئيس الجمهورية على هامش لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، إلى “العمل سويا من أجل قلب الساعة الرملية فلا تسقط علينا شروط أو إملاءات بل يصغي إلينا من سيمنحنا قرضا لن يجني منه التونسيون سوى مزيد الفقر، مضيفا بأن على الصندوق مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصّل إلى حلّ” وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى ملف الاستثمارات الأوروبية في تونس حيث اعتبر أن “الطريق إلى تحقيقها واضح وهي الاستقرار السياسي والعدل الاجتماعي والقضاء على الفساد لأن خلق الثروة والتنافس النزيه يقتضي القضاء على شبكات الفساد وعلى اللوبيات التي تريد أن تستأثر بكل شيء فلن يقدم أي مستثمر على الاستثمار إن لم يكن آمنا على مشروعه وإن لم يحقق ما يود انجازه في وقت قصير وإذا لجأ إلى القضاء فيعلم أنه سينصفه بسرعة” وفق توصيفه.

وذكّر رئيس الجمهورية بأن “العالم كلّه دخل مرحلة جديدة في التاريخ”، مشيرا إلى أن “الجذب إلى الوراء أو إسناد قرض لا يتجاوز مبلغ تحصل عليه أحد اللاعبين المحترفين إلا بقليل لن يبني مستقبلا يقوم على العدل والحرية وهو مستقبل تتطلع إليه الإنسانية جمعاء” على حد قوله.