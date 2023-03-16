سعيّد: “لا بدّ من تطهير كل المؤسسات والمنشآت والإدارة العمومية”

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وأضاف أن هناك بعض الأشخاص يتم التنكيل بهم نتيجة لمواقفهم الوطنية، قائلا “لن نفرط في مؤسساتنا العمومية ومنشآتنا وفي أموال الشعب”، مضيفا أن “هناك من أهدى سيارة من نوع فخم جدا في وقت من الأوقات”.
واعتبر أنه “لا بدّ من تطهير كل المؤسسات والمنشآت والإدارة العمومية”، مضيفا “أتابع العمل بانتظام داخل مؤسسة الأنشطة البترولية وهناك جيوب داخل المؤسسة تعمل على تعطيل القضاء على المفسدين”.
وأشار إلى ضرورة أن تكون الثروات الوطنية من نصيب كل التونسيين، ولا ينتفع بها شخص أو جهة معينة فقط تحت أي عنوان كان، وأضاف أنه لا بدّ من تمكين الإطارات التونسية من الظروف الملائمة للعمل، ووضع سياسة أجور تغطي حاجياتهم.
الكاتب: Asma Mouaddeb
today18/03/2023 39 2
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارة أداها إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي اليوم الخميس 16 مارس 2023، "نحن في سباق ضدّ الساعة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة، وهذا المشروع تقدمت به يوم 20 مارس 2012 بصفتي كمواطن، حتى تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسي". وأضاف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن المرسوم المنظم للصلح الجزائي صدر منذ سنة تقريبا، وصدر الأمر في نوفمبر 2022، قائلا "اليوم بدأت اللجنة في العمل […]
today16/03/2023 732 2