سعيّد: “لا بدّ من تطهير كل المؤسسات والمنشآت والإدارة العمومية”

وأشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى أن “عديد الأشخاص المتورطين يحاولون التخفي وراء بعض الجهات حتى لا تقع مساءلتهم”، وأضاف أنه “لا بدّ من القيام بالعمل لمساءلة هؤلاء المفسدين والذين مازالوا يُعربدون داخل هذه المؤسسة ولابدّ من تحميلهم المسؤولية كاملة”.

وأضاف أن هناك بعض الأشخاص يتم التنكيل بهم نتيجة لمواقفهم الوطنية، قائلا “لن نفرط في مؤسساتنا العمومية ومنشآتنا وفي أموال الشعب”، مضيفا أن “هناك من أهدى سيارة من نوع فخم جدا في وقت من الأوقات”.

واعتبر أنه “لا بدّ من تطهير كل المؤسسات والمنشآت والإدارة العمومية”، مضيفا “أتابع العمل بانتظام داخل مؤسسة الأنشطة البترولية وهناك جيوب داخل المؤسسة تعمل على تعطيل القضاء على المفسدين”.

وأشار إلى ضرورة أن تكون الثروات الوطنية من نصيب كل التونسيين، ولا ينتفع بها شخص أو جهة معينة فقط تحت أي عنوان كان، وأضاف أنه لا بدّ من تمكين الإطارات التونسية من الظروف الملائمة للعمل، ووضع سياسة أجور تغطي حاجياتهم.