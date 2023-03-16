play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

سعيّد: “لا بدّ من تطهير كل المؤسسات والمنشآت والإدارة العمومية”

today16/03/2023 2110 3

Background
share close

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارة أداها اليوم الخميس 16 مارس 2023 إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، إنه “تتم متابعة الملفات المتعلقة باستشراء الفساد في هذا القطاع وفي هذه المؤسسة بالذات ولابدّ من تطهيرها في إطار العمل على تطهير البلاد من كل من أفسد ويعتقد أنه قادر على الإفساد”.

وأشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى أن “عديد الأشخاص المتورطين يحاولون التخفي وراء بعض الجهات حتى لا تقع مساءلتهم”، وأضاف أنه “لا بدّ من القيام بالعمل لمساءلة هؤلاء المفسدين والذين مازالوا يُعربدون داخل هذه المؤسسة ولابدّ من تحميلهم المسؤولية كاملة”.

وأضاف أن هناك بعض الأشخاص يتم التنكيل بهم نتيجة لمواقفهم الوطنية، قائلا “لن نفرط في مؤسساتنا العمومية ومنشآتنا وفي أموال الشعب”، مضيفا أن “هناك من أهدى سيارة من نوع فخم جدا في وقت من الأوقات”.

واعتبر أنه “لا بدّ من تطهير كل المؤسسات والمنشآت والإدارة العمومية”، مضيفا “أتابع العمل بانتظام داخل مؤسسة الأنشطة البترولية وهناك جيوب داخل المؤسسة تعمل على تعطيل القضاء على المفسدين”.

وأشار إلى ضرورة أن تكون الثروات الوطنية من نصيب كل التونسيين، ولا ينتفع بها شخص أو جهة معينة فقط تحت أي عنوان كان، وأضاف أنه لا بدّ من تمكين الإطارات التونسية من الظروف الملائمة للعمل، ووضع سياسة أجور تغطي حاجياتهم.

وقال سعيّد “بعض القصابين تولوا تخفيض أسعار اللحوم بصفة تلقائية لأن هناك تآزر بين التونسيين”، وأضاف “سنعمل معا حتى تبقى المؤسسات العمومية في خدمة الشعب التونسي”.
وتحدث سعيّد عن توتر العلاقات بين تونس وليبيا في سنوات السبعين، بسبب “حقل لم تحصل منه تونس إلا على الفتات وكان من الممكن أن يؤمن كل حاجيات تونس وأكثر” وفق قوله، وذلك في إشارة إلى ملف الجرف القاري بين تونس وليبيا.
وأشار إلى مسار النزاع الذي تعلق بهذا “الحقل الذي استغلته شركة أمريكية”، وأضاف أن “هناك بوادر لاستغلال عدة حقول أخرى، ويمكن لتونس أن تحقق الاكتفاء من الغاز مع مزيد دفع استغلال الطاقات المتجددة أيضا”.

الكاتب: Asma Mouaddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

رئيس الجمهورية
insert_link 2

الأخبار

رئيس الجمهورية: “نحن في سباق ضدّ الساعة وهذا التراخي غير مقبول بالمرة”

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارة أداها إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي اليوم الخميس 16 مارس 2023، "نحن في سباق ضدّ الساعة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة، وهذا المشروع تقدمت به يوم 20 مارس 2012 بصفتي كمواطن، حتى تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسي". وأضاف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن المرسوم المنظم للصلح الجزائي صدر منذ سنة تقريبا، وصدر الأمر في نوفمبر 2022، قائلا "اليوم بدأت اللجنة في العمل […]

today16/03/2023 732 2

التسجيلات

Thème général :  Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie L’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Invités : Amir Turki, architecte et Président l’Union des Architectes méditerranéens UMAR Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie Actualité de l’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Innovation / Startup :  Invité : Amany Hamdany, architecte de formation et co-fondatrice de la start-up PEDALO Passionnée du vélo, Amany encouragée par les programmes d’incubation Green4youth + Labess nous parlera de sa société Pedalo, de livraison par vélo Questions : Comment elle a eu l’idée et pourquoi avoir opté pour ce créneau de carrière ? Le vélo : de nombreux avantages, pour les déplacements de courte distance en particulier : réduction de la pollution sonore et atmosphérique, des émissions de carbone et des particules fines notamment, fluidification du trafic urbain, amélioration de l’état de santé des pratiquants… « Relativement abordable, à la portée de la plupart des citoyens » le vélo favorise aussi une économie durable. Les conseils lors du choix d’une solution domotique ?  Comment choisir son prestataire pour installer une solution domotique réussi à la maison ou dans les espaces tertiaires ? Face aux géants de l’internet avec leurs assistants vocaux comme google avec sa google home et amazon avec Echo qui offrent des solutions pour la maison intelligente avec leurs passerelles vers les objets connectés ou le chinois Xiomi avec sa Mi Home, l’une des solutions les plus abordables du marché, quelles sont les marges de manœuvres pour les entreprises tunisiennes ou startups qui se spécialisent ou comptent se lancer dans ce secteur ?
Thème général :  Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie L’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Invités : Amir Turki, architecte et Président l’Union des Architectes méditerranéens UMAR Actualités du secteur de l’architecture en Tunisie Actualité de l’Union des Architectes méditerranéens UMAR L’exportation des services de l’architecture en Afrique  Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Innovation / Startup :  Invité : Amany Hamdany, architecte de formation et co-fondatrice de la start-up PEDALO Passionnée du vélo, Amany encouragée par les programmes d’incubation Green4youth + Labess nous parlera de sa société Pedalo, de livraison par vélo Questions : Comment elle a eu l’idée et pourquoi avoir opté pour ce créneau de carrière ? Le vélo : de nombreux avantages, pour les déplacements de courte distance en particulier : réduction de la pollution sonore et atmosphérique, des émissions de carbone et des particules fines notamment, fluidification du trafic urbain, amélioration de l’état de santé des pratiquants… « Relativement abordable, à la portée de la plupart des citoyens » le vélo favorise aussi une économie durable. Les conseils lors du choix d’une solution domotique ?  Comment choisir son prestataire pour installer une solution domotique réussi à la maison ou dans les espaces tertiaires ? Face aux géants de l’internet avec leurs assistants vocaux comme google avec sa google home et amazon avec Echo qui offrent des solutions pour la maison intelligente avec leurs passerelles vers les objets connectés ou le chinois Xiomi avec sa Mi Home, l’une des solutions les plus abordables du marché, quelles sont les marges de manœuvres pour les entreprises tunisiennes ou startups qui se spécialisent ou comptent se lancer dans ce secteur ?
0%