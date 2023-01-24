play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

سعيّد: “من غير المقبول أن يبقى أحد في غياهيب السجون، دون البت في قضيته”

todayيناير 24, 2023

Background
share close

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 لدى استقباله المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بقصر قرطاج، ضرورة تحديد مقاييس موضوعية تنسحب على الجميع، في علاقة بالحركة السنوية للقضاة.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة استقلال الوظيفة القضائية “لأن القضاء لا يمكن أن يكون مستقلا إلا بقضاة مستقلين” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على “واجب التحفظ المحمول على كل من يتحمل مسؤولية داخل الدولة ومن بينهم وليس أقلهم القضاة”، معربا عن “تقديره للعمل الذي يقوم به المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لفرض احترام هذا الواجب”.
وأثار رئيس الجمهورية، كذلك، مسألة الزمن القضائي وأشار إلى أنه “من غير المقبول أن يبقى أحد في غياهيب السجون لمدة غير محدودة دون البت في قضيته فقد يكون بريئا وقد تتجاوز مدة الإيقاف المدة التي سيُحكم بها عليه هذا إن تمّ الحكم بالإدانة”. كما أوضح رئيس الدولة أنه “من غير المقبول أيضا أن يبقى البعض خارج إطار المساءلة أو دون البت في قضيتهم مدة سنوات فالعدل واحد والقانون واحد وكل المتقاضين سواء أمامه”.

وأثنى رئيس الجمهورية على العمل الذي يقوم به المجلس في مراجعة مناهج التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء وما سيترتب عن ذلك من أداء أفضل للمحاكم في قادم الأعوام.

وشدد رئيس الدولة على أنه “لا إصلاح بدون قانون عادل يعبر عن إرادة صاحب السيادة وبدون قضاء ناجز وبدون قضاة مستقلين يشعرون بثقل المسؤولية التي يتحملونها”.

الكاتب: Asma Mouaddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link

الأخبار

إجراءات مرورية بمناسبة مباراة الترجي والملعب التونسي غدا

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية بمناسبة مقابلة الجولة العاشرة من البطولة الوطنيّة لكرة القدم التي ستدور يوم غد الأربعاء 25 جانفي 2023  على الساعة 14.00 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برداس بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي. وأفادت وزارة الدّاخليّة في بلاغها بأنه تقرّر اتخاذ الإجراءات التالية: أولا: يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في […]

todayيناير 24, 2023

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%