سعيّد: “من غير المقبول أن يبقى أحد في غياهيب السجون، دون البت في قضيته”

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وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة استقلال الوظيفة القضائية “لأن القضاء لا يمكن أن يكون مستقلا إلا بقضاة مستقلين” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
وأثنى رئيس الجمهورية على العمل الذي يقوم به المجلس في مراجعة مناهج التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء وما سيترتب عن ذلك من أداء أفضل للمحاكم في قادم الأعوام.
وشدد رئيس الدولة على أنه “لا إصلاح بدون قانون عادل يعبر عن إرادة صاحب السيادة وبدون قضاء ناجز وبدون قضاة مستقلين يشعرون بثقل المسؤولية التي يتحملونها”.
الكاتب: Asma Mouaddeb
todayيناير 24, 2023 2
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية بمناسبة مقابلة الجولة العاشرة من البطولة الوطنيّة لكرة القدم التي ستدور يوم غد الأربعاء 25 جانفي 2023 على الساعة 14.00 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برداس بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي. وأفادت وزارة الدّاخليّة في بلاغها بأنه تقرّر اتخاذ الإجراءات التالية: أولا: يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في […]
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