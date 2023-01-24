سعيّد: “من غير المقبول أن يبقى أحد في غياهيب السجون، دون البت في قضيته”

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 لدى استقباله المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بقصر قرطاج، ضرورة تحديد مقاييس موضوعية تنسحب على الجميع، في علاقة بالحركة السنوية للقضاة. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة استقلال الوظيفة القضائية “لأن القضاء لا يمكن أن يكون مستقلا إلا بقضاة مستقلين” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على “واجب التحفظ المحمول على كل من يتحمل مسؤولية داخل الدولة ومن بينهم وليس أقلهم القضاة”، معربا عن “تقديره للعمل الذي يقوم به المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لفرض احترام هذا الواجب”.

وأثار رئيس الجمهورية، كذلك، مسألة الزمن القضائي وأشار إلى أنه “من غير المقبول أن يبقى أحد في غياهيب السجون لمدة غير محدودة دون البت في قضيته فقد يكون بريئا وقد تتجاوز مدة الإيقاف المدة التي سيُحكم بها عليه هذا إن تمّ الحكم بالإدانة”. كما أوضح رئيس الدولة أنه “من غير المقبول أيضا أن يبقى البعض خارج إطار المساءلة أو دون البت في قضيتهم مدة سنوات فالعدل واحد والقانون واحد وكل المتقاضين سواء أمامه”.