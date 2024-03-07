سعيّد يؤكد على ضرورة تنقيح الفصلين 96 و97 من المجلة الجزائية

أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه مساء الأربعاء 6 مارس 2024 بقصر قرطاج، وزيرة العدل ليلى جفال تعليماته بضرورة الإسراع في البت في عدد من القضايا التي لاتزال منشورة منذ سنوات سواء منها تلك المتعلقة بالاغتيالات السياسية أو بالفساد.

وتعرّض رئيس الجمهورية إلى لقاء وزيرة العدل بنظيرها اللبناني حيث ذكّر بالتعاون بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات بينهما ومستحضرا، في هذا السياق، سلسلة من المحاضرات في المجال القانوني كتلك التي ألقاها زهدي يكن سنة 1964 في تونس أو “إيميل تيان” أو خليل جريح أو الدكتور موريس نصر في سنة 1962، والمحاضرات التي ألقاها قضاة تونسيون ببيروت ومن بينهم، على سبيل الذكر لا الحصر، المرحوم إبراهيم عبد الباقي.

تنقيح الفصلين 96 و 97 من المجلة الجزائية

على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية، من جديد، على ضرورة تنقيح الفصلين 96 و 97 من المجلة الجزائية “حتى لا يتعلل من يريد التنكيل بالمواطنين وتعطيل مصالح الدولة بهذين الفصلين. فمن كان داخل الدولة أو أي مؤسسة عمومية في حالة سلطة مقيدة يجب أن يتحمل مسؤوليته في خدمة منظوري الإدارة. فكم من خدمة لم يتم تقديمها وكم من مشروع تم تعطيله عن قصد في أغلب الأحيان لا خوفا من الفصل 96 ولكن لأسباب سياسية”.

كما تم التعرض خلال هذا اللقاء إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية (المتعلق بقضايا الشيكات دون رصيد) الذي سيقع التداول فيه في أقرب الآجال في مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.

وللإشارة ينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على أن “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.