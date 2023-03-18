سفير اندونيسيا: “نعمل على زيادة الصادرات التونسية من التمور وزيت الزيتون”

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وأعرب السفير الاندونيسي عن استعداد بلاده “لمزيد تسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال التونسيين لتشجيعهم على تصدير منتجاتهم والاستثمار في إندونيسيا وذلك نظرا للعلاقات التاريخية الخاصة والمتميزة التي تجمع بين البلدين”.
كما كان اللقاء مناسبة لدعوة الجانب الإندونيسي للمشاركة في فعاليات الدورة العاشرة لمعرض “حلال” للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي سيتم تنظيمه بتونس خلال الفترة من 31 ماي إلى 04 جوان 2023.
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 39 2
صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلسة اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات في القطاع الفلاحي بولاية زغوان في دورتها الأولى لسنة 2023 التي انعقدت أمس الجمعة 17 مارس 2023، على 10 عمليات استثمار جديدة بقيمة تجاوزت 1.2 مليون دينار، وذلك بالنسبة للمشاريع التي يفوق حجم استثمارها 60 ألف دينار . وذكر المدير الجهوي للوكالة، سمير مرزوق، أن اللجنة أسندت 369 ألف دينار لفائدة أصحاب هذه المشاريع بعنوان المنح والتشجيعات وذلك من […]