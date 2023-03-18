سفير اندونيسيا: “نعمل على زيادة الصادرات التونسية من التمور وزيت الزيتون”

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صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلسة اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات في القطاع الفلاحي بولاية زغوان في دورتها الأولى لسنة 2023 التي انعقدت أمس الجمعة 17 مارس 2023، على 10 عمليات استثمار جديدة بقيمة تجاوزت 1.2 مليون دينار، وذلك بالنسبة للمشاريع التي يفوق حجم استثمارها 60 ألف دينار . وذكر المدير الجهوي للوكالة، سمير مرزوق، أن اللجنة أسندت 369 ألف دينار لفائدة أصحاب هذه المشاريع بعنوان المنح والتشجيعات وذلك من […]