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إقتصاد

سفير اندونيسيا: “نعمل على زيادة الصادرات التونسية من التمور وزيت الزيتون”

today18/03/2023 33

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أكّد سفير اندونيسيا بتونس زهير المصراوي خلال لقائه الجمعة 17 مارس 2023 وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، أن بلاده تعمل على الزيادة في حجم الصادرات التونسية إلى إندونيسيا خاصة من زيت الزيتون والتمور مشيدا بجودتهما وحسن تموقعهما بالأسواق العالمية.

وأعرب السفير الاندونيسي عن استعداد بلاده “لمزيد تسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال التونسيين لتشجيعهم على تصدير منتجاتهم والاستثمار في إندونيسيا وذلك نظرا للعلاقات التاريخية الخاصة والمتميزة التي تجمع بين البلدين”.

كما كان اللقاء مناسبة لدعوة الجانب الإندونيسي للمشاركة في فعاليات الدورة العاشرة لمعرض “حلال” للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي سيتم تنظيمه بتونس خلال الفترة من 31 ماي إلى 04 جوان 2023.

الكاتب: waed selmi

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