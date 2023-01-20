سمير سعيد: هناك مؤشرات إيجابية تتعلق بتمويل صندوق النقد الدولي لتونس

أفاد سمير سعيد وزير الإقتصاد والتخطيط أنه لا أساس لما يقال حول رفع الدعم بل هناك عمل على تعزيزه من خلال توجيهه نحو مستحقيه، مضيفا أن الدعم هو وسيلة للتفريق بين الطبقات الإجتماعية.

وأضاف سمير سعيد أنّ “نسبة 20 بالمائة من الطبقة الأغنى في تونس تستفيد بنسبة 32 بالمائة من هذا الدعم”، معتبرا ذلك مكلفا جدا للمالية العمومية.

وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي أوضح الوزير أن هناك إجتماعا قد حصل على هامش منتدى دافوس بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن والوفد التونسي المرافق لها وبين ممثلي صندوق النقد الدولي، معتبرا أنّ هناك مؤشرات إيجابية.

وتابع الوزير “تحصلنا على سند من الصندوق والذي يجب أن يتم في ظروف تشجع على الإصلاحات وتعطي طمأنة للممولين الدوليين حتى يقوموا بتمويل هذه الإصلاحات وتمويل المخطط والبنية التحتية، وهو ما يعتبر أمرا ضروريا لإستعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط”.

يسرى قعلول