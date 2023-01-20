سمير سعيد: هناك مؤشرات إيجابية تتعلق بتمويل صندوق النقد الدولي لتونس

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وأضاف سمير سعيد أنّ “نسبة 20 بالمائة من الطبقة الأغنى في تونس تستفيد بنسبة 32 بالمائة من هذا الدعم”، معتبرا ذلك مكلفا جدا للمالية العمومية.
وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي أوضح الوزير أن هناك إجتماعا قد حصل على هامش منتدى دافوس بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن والوفد التونسي المرافق لها وبين ممثلي صندوق النقد الدولي، معتبرا أنّ هناك مؤشرات إيجابية.
وتابع الوزير “تحصلنا على سند من الصندوق والذي يجب أن يتم في ظروف تشجع على الإصلاحات وتعطي طمأنة للممولين الدوليين حتى يقوموا بتمويل هذه الإصلاحات وتمويل المخطط والبنية التحتية، وهو ما يعتبر أمرا ضروريا لإستعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط”.
يسرى قعلول
الكاتب: waed selmi
نظمت وزارة الإقتصاد والتخطيط اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 ندوة لتقديم الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023- 2025، وقد تمت صياغة رؤية توافقية تتضمن 34محورا و94 هدفا تمت بلورتها في ورقات توجيهية بمشاركة 175 شخصا و13 فريق عمل. وتمت المصادقة على الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال خلال مجلس وزاري يوم 27 ديسمبر 2022 الماضي، وتم فيها تشريك كافة الفاعلين من القطاعين الخاص والعام لتحسين ترتيب تونس الـ 78 عالميا. وتتضمن […]
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