سمير شطورو: نطالب بتوفير تغطية صحية شاملة والتكفل بـ 3 ملايين تونسي

أكد سمير شطورو رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص، مطالبة الأطباء بتوفير تغطية صحية شاملة لكل المواطنين، وأوضح أن “صندوق التأمين على المرض يتكفل بثلثي المواطنين التونسيين فقط وبصفة جزئية، فيما لا يتمتع الثلث الآخر بأي تغطية صحية”، وقال إن ذلك “يُفقد منظومة التغطية الصحية صبغتها التضامنية”.

وأشار سمير شطورو لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إلى ضرورة تكفل الدولة بالمواطنين ذوي الدخل المحدود والعائلات المعوزة، حاملي بطاقة العلاج البيضاء والحمراء وعددهم تقريبا 3 ملايين تونسي لا يمكنهم الولوج لعيادات الأطباء في القطاع الخاص، مضيفا أن هناك امكانية لتوفير خدمات صحية تلبي انتظارات المرضى، عبر عيادات القطاع الخاص.

كما أفاد بأن أطباء القطاع الخاص طالبوا بإعادة النظر في القوانين التي تنظم المهنة، واعتبر أنها لم تتغير منذ 40 سنة وأصبحت قوانين بالية إضافة إلى غياب أي قانون يحدد المسؤولية الطبية، وبالتالي فإن “الأطباء يحاكمون بمقتضى القانون الجزائي وهذا غير معقول” وفق قوله.

ونفى نية أطباء القطاع الخاص الدخول في أي تحركات احتجاجية، وقال إن مطالبهم ودعواتهم تأتي لخدمة مصلحة المواطن.

وأوضح أن أطباء تصفية الدم ينفذون تحركات احتجاجية عبر حمل الشارات الحمراء طيلة أسبوع تقريبا وعددهم حوالي 200 طبيبا، ويتكفلون بـ13 ألف مريضا، طيلة عملية التصفية التي تتواصل 4 ساعات، في حين لا تتجاوز أتعاب الطبيب الـ 9 دينارات، وهو ما يتطلب ترفيعا في هذا المبلغ.

وأضاف أنه من الممكن أن يدخل أطباء تصفية الدم في سلسة من الإضرابات، وحمّل سلطات الإشراف المسؤولية كاملة بعد إقصاء الأطباء من الزيادة وعدم دعوتهم للحوار.

وأشار إلى أنه سيقع تعيين رئيس جديد لنقابة أطباء القطاع الخاص في غضون يوم الأربعاء المقبل.

ويذكر أن أطباء القطاع الخاص المشاركين في أعمال المؤتمر الانتخابي الـ 13 للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص المنعقد يومي الجمعة والسبت الماضيين، قد طالبوا بتوفير تغطية صحية شاملة لكل التونسيين وإدراج نحو الثلث المتبقي من التونسيين في نظام التغطية الصحية على المرض « الكنام ».