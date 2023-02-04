سيغما كونساي: سعيد يتصدر نوايا التصويت في الإنتخابات الرئاسية

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إنهار جزء من سقف قسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، ليلة أول أمس دون تسجيل أضرار بشرية، غير أنه خلق حالة من الذعر في صفوف المرضى والإطار الطبي والعاملين بالقسم. وتعود أسباب إنهيار جزء من السقف العازل إلى تسرب قوي للمياه وفق ما أكده مصدر مسؤول. وجاء في بلاغ توضيحي لولاية المنستير "أنّ إنسكاب المياه وتساقطها من سقف بناية قسم الاستعجالي بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، سببها نزول المياه […]