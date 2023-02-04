سيغما كونساي: سعيد يتصدر نوايا التصويت في الإنتخابات الرئاسية

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وجاء في المرتبة الثانية الناشط السياسي صافي سعيد ثم مغني الراب ”كادوريم”، تليهم في المرتبة الرابعة رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
ووفق مدير مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني، اليوم السبت 04 فيفري 2022، فقد بينت الاحصائيات أن 49.4% عبروا عن اختيارهم قيس سعيد في التصويت للرئاسيات القادمة يليه صافي سعيد بنسبة 10.3% ومغني الراب ”كادوريم” بـ5.9% وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بـ4.6% يليهم منصف المرزوقي وفاضل عبد الكافي وناجي جلول وغيرهم.
الكاتب: waed selmi
today05/02/2023 1
إنهار جزء من سقف قسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، ليلة أول أمس دون تسجيل أضرار بشرية، غير أنه خلق حالة من الذعر في صفوف المرضى والإطار الطبي والعاملين بالقسم. وتعود أسباب إنهيار جزء من السقف العازل إلى تسرب قوي للمياه وفق ما أكده مصدر مسؤول. وجاء في بلاغ توضيحي لولاية المنستير "أنّ إنسكاب المياه وتساقطها من سقف بناية قسم الاستعجالي بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، سببها نزول المياه […]
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