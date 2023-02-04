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الأخبار

سيغما كونساي: سعيد يتصدر نوايا التصويت في الإنتخابات الرئاسية

today04/02/2023 3

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تصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد نتائج سبر أراء شهر جانفي الفارط لمؤسسة سيغما كونساي، حول ميولات التونسيين السياسية والمرشح الأوفر حظا للتصويت له خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وجاء في المرتبة الثانية الناشط السياسي صافي سعيد ثم مغني الراب ”كادوريم”، تليهم في المرتبة الرابعة رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

ووفق مدير مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني، اليوم السبت 04 فيفري 2022، فقد بينت الاحصائيات أن 49.4% عبروا عن اختيارهم قيس سعيد في التصويت للرئاسيات القادمة يليه صافي سعيد بنسبة 10.3% ومغني الراب ”كادوريم” بـ5.9% وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بـ4.6% يليهم منصف المرزوقي وفاضل عبد الكافي وناجي جلول وغيرهم.

ريم الحسناوي

الكاتب: waed selmi

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