شكري دجبي: “موسم الزراعات الكبرى كان ليكون كارثيا لولا الأمطار الأخيرة”

أفاد شكري دجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023، بأن 90 بالمائة من الزراعات في تونس مطرية وأشار إلى أن الأمطار الأخيرة تمركزت في الشمال وأقصى الشمال الغربي.

وأضاف شكري دجبي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن إيرادات السدود لم تتجاوز 20 مليون متر مكعب وهي كمية بسيطة، وأشار إلى نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز 28 بالمائة.

وبيّن أن سد سيدي البراق يحتوي حاليا على 160.5 مليون متر مكعب مقارنة بـ 149 مليون متر مكعب قبل الأمطار الأخيرة، وبنسبة امتلاء في حدود 56 بالمائة، كما أشار إلى تحسّن على مستوى نسبة تعبئة سدّ بوهرتمة.

وقال إن الكميات الأخيرة من المياه بفضل الأمطار الأخيرة، غير كافية للخروج من الصعوبات التي تعيشها منظومة المياه، مضيفا “كلما تقدمنا يوما كلما زادت الوضعية صعوبة وتفاقمت التخوفات”، مؤكدا أن الكميات الموجودة “لا تفي بالحاجة على مستوى الشرب وعلى مستوى الاستعمال الفلاحي أيضا”.

وأضاف أن “الأمطار أنقذت جزئيا الموسم الفلاحي، الموسم كان ليكون كارثيا على مستوى الزراعات الكبرى لولا الأمطار الأخيرة”.

ودعا ضيف برنامج الشارع التونسي إلى ضرورة وعي المواطنين بضعف الإيرادات في السدود التونسية وترشيد استعمال المياه.