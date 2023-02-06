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إقتصاد

شكندالي: التضخم المالي الغذائي تجاوز 20 بالمائة

today06/02/2023

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أكّد رضا شكندالي المتخصص في الشأن الإقتصادي اليوم الاثنين 6 فيفري 2023 أنّ التضخم المالي الغذائي تجاوز 20 بالمائة وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن التونسي.

وأضاف في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أنّ الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2023 بما فيها من رفع الدعم بصورة سريعة إضافة إلى الترفيع في النسب الجبائية ستساهم في تواصل ارتفاع التضخم المالي.

كما أشار شكندالي إلى أنّ تواصل رفض صندوق النقد الدولي للملف التونسي يعني اللجوء إلى الإقتراض من البنوك التونسية أي أنّ ضخ السيولة في الإقتصاد سيكون دون تحقيق أي نماء للثروة وبالتالي يسرع معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة.

وللإشارة فقد ارتفعت نسبة التضخم بشكل طفيف خلال شهر جانفي لتصبح 10.2 بالمائة بعد أن كانت 10.1 بالمائة وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء.

الكاتب: waed selmi

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