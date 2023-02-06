شكندالي: التضخم المالي الغذائي تجاوز 20 بالمائة

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وأضاف في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أنّ الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2023 بما فيها من رفع الدعم بصورة سريعة إضافة إلى الترفيع في النسب الجبائية ستساهم في تواصل ارتفاع التضخم المالي.
كما أشار شكندالي إلى أنّ تواصل رفض صندوق النقد الدولي للملف التونسي يعني اللجوء إلى الإقتراض من البنوك التونسية أي أنّ ضخ السيولة في الإقتصاد سيكون دون تحقيق أي نماء للثروة وبالتالي يسرع معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة.
وللإشارة فقد ارتفعت نسبة التضخم بشكل طفيف خلال شهر جانفي لتصبح 10.2 بالمائة بعد أن كانت 10.1 بالمائة وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء.
الكاتب: waed selmi
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي اليوم الاثنين 6 فيفري 2023 إنّ هناك تقدما نسبيا في التعاطي مع ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وأضاف في تصريح لإذاعة اكبراس اف ام "نأمل في الذهاب إلى نهاية هذا المسار ، ونعتبر أنّ هناك مؤشرات تجعلنا نأمل أنه سيتم الكشف النهائي ومحاسبة كل المتورطين في الجريمتين". وتابع قائلا "نعتبر أنّ مسألة كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين هي الممر الإجباري لتنقية الحياة […]
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