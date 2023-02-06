شهر رمضان، الاستهلاك اليومي للعائلة التونسية سيكون في حدود 60 دينارا

أكد لطفي الرياحي، رئيس منظمة ارشاد المستهلك، اليوم الإثنين 06 فيفري 2023، أنّ، شهر رمضان لهذه السنة سيشهد زيادة في ارتفاع أسعار عديد المواد،بنسبة تتراوح بين 15% و20% على غرار اللحوم الحمراء ومواد التنظيف..

ودعا، ضيف برنامج الشارع التونسي،إلى ضرورة توفير عديد المنتوجات، حتى لا يحصل اضطرابا خلال شهر رمضان، موضّحا أنّ نسبة الإستهلاك والمصاريف للتونسي، ترتفع خلال هذا الشهر، والتي ستقدر نسبة استهلاكه اليومية لهذا العام 60 دينار،وذلك لعائلة تتكون من 4 أفراد.

وبيّن، الرياحي، أنّ ارتفاع هذه النسبة جراء زيادة أسعار في الكهرباء والمياه والخضر والغلال واللحوم الحمراء..

وقال، رئيس منظمة ارشاد المستهلك، “أنه في حال لجوء السلطات التونسية لتوريد خلال شهر رمضان وذلك لتعديل السوق فهذا محبذ، لكن في حال سيتم القضاء على بقية المنظومات سيعمق الأزمة أكثر وسيمثل خطرا على اقتصاد البلاد..”