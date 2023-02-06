شهر رمضان، الاستهلاك اليومي للعائلة التونسية سيكون في حدود 60 دينارا

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ودعا، ضيف برنامج الشارع التونسي،إلى ضرورة توفير عديد المنتوجات، حتى لا يحصل اضطرابا خلال شهر رمضان، موضّحا أنّ نسبة الإستهلاك والمصاريف للتونسي، ترتفع خلال هذا الشهر، والتي ستقدر نسبة استهلاكه اليومية لهذا العام 60 دينار،وذلك لعائلة تتكون من 4 أفراد.
وبيّن، الرياحي، أنّ ارتفاع هذه النسبة جراء زيادة أسعار في الكهرباء والمياه والخضر والغلال واللحوم الحمراء..
وقال، رئيس منظمة ارشاد المستهلك، “أنه في حال لجوء السلطات التونسية لتوريد خلال شهر رمضان وذلك لتعديل السوق فهذا محبذ، لكن في حال سيتم القضاء على بقية المنظومات سيعمق الأزمة أكثر وسيمثل خطرا على اقتصاد البلاد..”
الكاتب: Rim Hasnaoui
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
أكد، يوسف العوادني، كاتب عام الإتحاد الجهوي للشغل بولاية صفاقس، اليوم الإثنين 06 فيفري 2023، أنّ المنظمة الشغيلة مستهدفة وهناك نية لضرب العمل النقابي وفق قوله. وأشار إلى وجود قضايا يتم فبركتها ضد عديد من المسؤولين النقابيين، مستنكرا ما أسماه "اختطاف" كاتب عام النقابة الخصوصية لتونس للطرقات السيارة، أنيس الكعبي رغم شرعية وقانونية اضرابهم وفق قوله. وبيّن، العدواني، وجود قطيعة مع السلطات،وذلك عبر عدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة، موضّحا […]
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