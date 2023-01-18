صابر بوقرة: 29 شركة ليبية منتصبة في تونس وهذا عدد ضعيف

أفاد صابر بوقرة المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي الليبي اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 بأن اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية والليبية سيكون بادرة خير بخصوص آفاق التعاون بين السلطتين في البلدين.

وأضاف بوقرة في تصريح لبرنامج اكسبرسو مباشرة من مصراتة، بمناسبة فعاليات المعرض التونسي الليبي وفي إطار برمجة خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول الشراكة التونسية- الليبية وآفاق تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، أن دراية المستثمرين ورجال الأعمال التونسيين بالقانون الليبي، مهمة جدا، لتسهيل فتح فروع الشركات والمعاملات المصرفية، كما أن دراية الليبيين بالإجراءات والقوانين في تونس يمكن أن تشجعهم على الإقبال على تونس والاستثمار فيها.

وأوضح أن “حوالي 29 شركة ليبية منتصبة في تونس، وهذا عدد ضئيل، ويمكن أن يكون السبب هو عدم دراية الفاعلين الاقتصاديين في ليبيا بالإجراءات والقوانين في تونس، وهو ما يجعل رجل الأعمال الليبي منكمشا ويصعّب إقباله على تونس”.

وأشار إلى أن مجال الصناعة ومجال التجارة والخدمات أيضا، كلها مفتوحة للاستثمار، ودعا إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالمعابر الحدودية، وبالخطوط الجوية الرابطة بين البلدين، واستنكر غياب خط جوي بين تونس وشرق ليبيا.

وقال إن معبر عسة ومعبر مشهد صالح جاهزة تقريبا على مستوى البنية التحتية من الجانب الليبي ولكن على عكس وضعيتها من الجانب التونسي، ودعا إلى الاهتمام بهذه المسائل لدفع الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل الشراكة الحقيقية.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو، إلى أن “الخبرة التونسية واليد العاملة والبضاعة التونسية تحظى بمكانة خاصة في ليبيا ولا تضاهيها يد عاملة أو خبرة أو منتوج آخر حول العالم”.

وأكد أنه على السلطة التنفيذية، تطبيق الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وشدد على أهمية توفر الإرادة السياسية لتحقيق شراكة فعلية بين البلدين،