ضبط قائمة المستشفيات المرخص لها لإجراء عمليات أخذ الأعضاء البشرية أو زرعها

صدر بالرائد الرسمي عدد 36 بتاريخ 11 أفريل الجاري قرار من وزير الصحة يتعلق بضبط قائمة المؤسسات الاستشفائية العمومية المرخص لها في إجراء عمليات أخذ الأعضاء البشرية أو زرعها.

وضبطت وزارة الصحة قائمة بـ22 مؤسسة صحية عمومية مرخص لها في إجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية، وهي: مستشفى شارل نيكول، مستشفى الرابطة، المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، مستشفى المنجي سليم بالمرسى، مستشفى الحبيب ثامر بتونس، مستشفى البشير حمزة للأطفال، مستشفى عزيزة عثمانة، مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، مستشفى الطاهر المعموري بنابل.

وتشمل القائمة أيضا مستشفى فرحات حشاد بسوسة، ـومستشفى سهلول بسوسة، ـومستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، ومستشفى الطاهر صفر بالمهدية، ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس، ومستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، ومستشفى ابن الجزار بالقيروان، ومستشفى محمد ساسي بقابس، ومستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين، والمستشفى الجهوي بزغوان، والمستشفى الجهوي بجندوبة، والمستشفى الجهوي بالقصرين.

كما ضبطت وزارة الصحة قائمة بـ4 مؤسسات صحية عمومية مرخص لها في إجراء عمليات أخذ الأنسجة البشرية وهي: المركز الوطني لزرع النخاع العظمي، ومعهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر سعيد، والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، ومستشفى محمد التلاتلي بنابل.

ورخصت الوزارة لجملة من المؤسسات الاستشفائية العمومية في إجراء عمليات زرع الأعضاء والأنسجة، وهي: مستشفى شارل نيكول (زرع الكلى والأنسجة البشرية)، و المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس (زرع الكلى والقلب والأنسجة البشرية)، ومستشفى الرابطة بتونس ( زرع القلب والرئة والكلى والأنسجة البشرية)، ومستشفى الحبيب ثامر بتونس (زرع الأنسجة البشرية)، والمركز الوطني لزرع النخاع العظمي (زرع الأنسجة البشرية)، ومعهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس (زرع الأنسجة البشرية)، ومستشفى المنجي سليم بالمرسى ( زرع الكبد والأنسجة البشرية)، ومستشفى عزيزة عثمانة بتونس (زرع الأنسجة البشرية)، ومستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس ( زرع الكلى والكبد والأنسجة البشرية)، ومعهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر سعيد (زرع الأنسجة البشرية).

وينتفع بالترخيص أيضا كل من مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة ( زرع الرئة والأنسجة البشرية)، مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت ( زرع الأنسجة البشرية)، ومستشفى الطاهر المعموري بنابل ( زرع الأنسجة البشرية)، ومستشفى فرحات حشاد بسوسة (زرع الأنسجة البشرية)، ومستشفى سهلول بسوسة (زرع الكبد والكلى والقلب والأنسجة البشرية)، ومستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير ( زرع الكلى والكبد والأنسجة البشرية)، ومستشفى الطاهر صفر بالمهدية ( زرع الأنسجة البشرية)، ومستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس (زرع القلب والرئة والكلى والكبد والأنسجة البشرية)، ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس ( زرع الكلى والأنسجة البشرية)، ومستشفى ابن الجزار بالقيروان ( زرع الأنسجة البشرية)، ومستشفى محمد ساسي بقابس (زرع الأنسجة البشرية)، ومستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين (زرع الأنسجة البشرية)، والمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ( زرع الأنسجة البشرية)، والمستشفى الجهوي بالقصرين ( زرع الأنسجة البشرية).

وشددت وزارة الصحة على أنه سيتم سحب كل ترخيص مسند إذا ما حصل إخلال بالشروط اللازمة.