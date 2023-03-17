ضحى العزري: هدفنا التصدير نحو إفريقيا جنوب الصحراء

وخلال إستضافتها في برنامج اكسبراسو على هامش الإعلان عن إطلاق مبادرة مركز النهوض بالصادرات لـ 4 مجامح تصديرية نسائية لأول مرة في تونس، أفادت العزري بأنّ الهدف هو “التصدير في إتجاه إفريقيا جنوب الصحراء إضافة إلى تنمية قدرات الشركات، في ظل سلسلة قيمة غذائية كاملة، حيث أنّ كل طرف في هذا التجمع في حاجة إلى الطرف الآخر للعمل بشكل مشترك”.

وبيّنت العزري وجود شركات في جهة الجنوب والوسط والشمال الغربي والساحل والشمال في إختصاص الفلاحة، إضافة إلى الصناعات التحويلية والحلويات والتصدير لتسهيل تصدير الخدمات والمنتجات نحو الخارج.

وأشارت إلى أنّ العمل يكون بشكل جماعي من خلال التبادلات، كما يتم تنظيم معارض تشارك فيها مختلف الأطراف.