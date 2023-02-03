ضية: قد يتم اللجوء إلى التوريد لتعويض نقص بعض المواد

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وبيّن ضية في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنّ هذا الإرتفاع يجب أن يرافقه توازن بالنسبة للسوق من خلال توفر الكميات اللازمة لتجنب سلوكيات مثل المضاربة والبيع المشروط والإحتكار.
وفيما يتعلق بالإستعدادات لشهر رمضان أوضح رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أنّ الإستعدادات تنطلق عادة قبل 3 إلى 4 أشهر بإعتبار إرتفاع الإستهلاك والإقبال على مواد معينة، حيث يقع تخزين كميات من الحليب والبيض وغيرها لمواجهة الطلب الإضافي.
واعتبر محدثنا أنّ نسق التزويد سيظل على حاله والكميات المتوفرة غير كافية، قائلا “نأمل أن لا يتراجع النسق”، مشيرا إلى أنّ المسؤولين على عدد من القطاعات مثل الألبان يؤكدون أنّ الكميات الموجودة تُستهلك مباشرة ولا تخزين لكميات إضافية.
وأكّد ضية عدم دعوة المنظمة للإطلاع على آخر الإستعدادات لشهر رمضان، إلاّ أنه وبالتواصل مع وزارة التجارة أفادت بأنه سيتم توفير الكميات اللازمة.
وأضاف أنّ الوزارة تدرس إمكانية توريد بعض المنتوجات التي تشهد نقصا، لتفادي إرتفاع الأسعار ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب، معتبرا أنّ هذا الحل ظرفي وإجراء عاجل ولا بد من إصلاحات المنظومات الإنتاجية والقطاعات الفلاحية جذريا وإعادة النسق للإنتاج المحلي لتحقيق الإكتفاء الذاتي.
الكاتب: waed selmi
أفاد نائب رئيس هيئة الإنتخابات ماهر الجديدي اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 بأنّ عدد الطعون المقدمة من المترشحين للإنتخابات التشريعية في دورها الثاني بلغ 25 طعنا، وهي مرجحة للإرتفاع باعتبار أنّ فترة تقديم الطعون تنتهي اليوم. وأشار الجديدي في تصريح لبرنامج اكسبراسو إلى أنّ النظر في الطعون من قبل المحكمة الإدارية قد يمتد إلى أواخر شهر فيفري الحالي وفق القانون الإنتخابي. وأضاف أنّه إثر تقديم المحكمة للأحكام النهائية، يعقد مجلس […]
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