ضية: قد يتم اللجوء إلى التوريد لتعويض نقص بعض المواد

اعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، أنّ ما يحدث في منظومات الإنتاج يؤثر على المقدرة الشرائية للمستهلك، مؤكدا أنّ الوضعية الإقتصادية محليا وعالميا ساهمت في إرتفاع الأسعار.

وبيّن ضية في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنّ هذا الإرتفاع يجب أن يرافقه توازن بالنسبة للسوق من خلال توفر الكميات اللازمة لتجنب سلوكيات مثل المضاربة والبيع المشروط والإحتكار.

وفيما يتعلق بالإستعدادات لشهر رمضان أوضح رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أنّ الإستعدادات تنطلق عادة قبل 3 إلى 4 أشهر بإعتبار إرتفاع الإستهلاك والإقبال على مواد معينة، حيث يقع تخزين كميات من الحليب والبيض وغيرها لمواجهة الطلب الإضافي.

واعتبر محدثنا أنّ نسق التزويد سيظل على حاله والكميات المتوفرة غير كافية، قائلا “نأمل أن لا يتراجع النسق”، مشيرا إلى أنّ المسؤولين على عدد من القطاعات مثل الألبان يؤكدون أنّ الكميات الموجودة تُستهلك مباشرة ولا تخزين لكميات إضافية.

وأكّد ضية عدم دعوة المنظمة للإطلاع على آخر الإستعدادات لشهر رمضان، إلاّ أنه وبالتواصل مع وزارة التجارة أفادت بأنه سيتم توفير الكميات اللازمة.

وأضاف أنّ الوزارة تدرس إمكانية توريد بعض المنتوجات التي تشهد نقصا، لتفادي إرتفاع الأسعار ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب، معتبرا أنّ هذا الحل ظرفي وإجراء عاجل ولا بد من إصلاحات المنظومات الإنتاجية والقطاعات الفلاحية جذريا وإعادة النسق للإنتاج المحلي لتحقيق الإكتفاء الذاتي.