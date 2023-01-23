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الأخبار

ضيوف “الشارع التونسي” ليوم الإثنين 23 جانفي

todayيناير 23, 2023

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يتطرق برنامج الشارع التونسي اليوم الإثنين 23 جانفي 2023 إلى عدد من الملفات، حيث يستضيف رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي محمد المنيف للحديث عن توفر قوارير الغاز في المناطق الريفية في ظل موجة البرد.

وتخصّص فقرة الكلمة ليك، للحديث عن وضعيّة وسائل النقل في تونس والحلول الممكنة مع ممثل الجامعة العامة للنقل.

كما يتحدث برنامج الشارع التونسي عن أسباب منع وزارة الصحة مؤخرا استعمال ملغم الأسنان في العلاج، حيث يقدم نائب رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، محمد القسنطيني كل التفاصيل.

وتتطرق فقرة بالقانون إلى سقوط العقوبة الجزائية مع الأستاذة رباب حمدي. ويستضيف البرنامج كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي الزياتين بإتحاد الفلاحة محمد النصراوي  للحديث عن أسعار زيت الزيتون هذا الموسم.

ويبث برنامج الشارع التونسي يوميا على موجات إذاعة اكسبراس أف أم من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 9.30 إلى منتصف النهار.

الكاتب: waed selmi

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طقس الإثنين 23 جانفي: أمطار بالشمال وصحو منتظر في بقية الجهات

يتميز طقس الإثنين 23 جانفي 2023 بنزول أمطار محليا رعدية بأقصى الشمال وتكون مؤقتا غزيرة. كما تشير توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى إمكانية تسجيل بعض التساقطات الثلجية بالمرتفعات الغربية للبلاد، وسحب عابرة وصحو منتظر في بقية الجهات. هذا ويتواصل نشاط الرياح نسبيا قرب السواحل، في حين البحر مضطرب إلى شديد الإضطراب بالشمال. وتنخفض درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 10 و15 درجة وتكون بين 3 و8 درجات بالمرتفعات.

todayيناير 23, 2023

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