ضيوف “الشارع التونسي” ليوم الإثنين 23 جانفي

يتطرق برنامج الشارع التونسي اليوم الإثنين 23 جانفي 2023 إلى عدد من الملفات، حيث يستضيف رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي محمد المنيف للحديث عن توفر قوارير الغاز في المناطق الريفية في ظل موجة البرد.

وتخصّص فقرة الكلمة ليك، للحديث عن وضعيّة وسائل النقل في تونس والحلول الممكنة مع ممثل الجامعة العامة للنقل.

كما يتحدث برنامج الشارع التونسي عن أسباب منع وزارة الصحة مؤخرا استعمال ملغم الأسنان في العلاج، حيث يقدم نائب رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، محمد القسنطيني كل التفاصيل.

وتتطرق فقرة بالقانون إلى سقوط العقوبة الجزائية مع الأستاذة رباب حمدي. ويستضيف البرنامج كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي الزياتين بإتحاد الفلاحة محمد النصراوي للحديث عن أسعار زيت الزيتون هذا الموسم.

ويبث برنامج الشارع التونسي يوميا على موجات إذاعة اكسبراس أف أم من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 9.30 إلى منتصف النهار.