ضيوف “الشارع التونسي” ليوم الثلاثاء 24 جانفي

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كما يتطرق برنامج الشارع التونسي إلى تصعيد نقابة التعليم الثانوي مع عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان.
ويحل مدير عام الشباب بوزارة الشباب والرياضة أنور يحيى ضيفا للحديث عن دور الشباب في تونس ومدى الإقبال عليها من قبل الشباب.
من جهة أخرى يقدم رئيس الغرفة الجهوية لتجار التبغ بتونس محمد علي عجمي التفاصيل بخصوص مصير تجار التبغ بعد تاريخ 31 جانفي.
كما يمثل سقوط العقوبة الجزائية والتتبع بمرور الزمن محور فقرة بالقانون مع الأستاذة أسماء زلاوي.
ويقدم ممثل عن وزارة التربية أجوبة عن الأسئلة المتعلقة بضياع شهادة الباكالوريا.
هذا ويبث برنامج الشارع التونسي يوميا على موجات إذاعة اكسبراس أف أم من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 9.30 إلى منتصف النهار.
الكاتب: waed selmi
يتميز صباح اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 بضباب محلي بالمنخفضات في الساعات الأولى من النهار ومن ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة. وتشير معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 5 و10 درجات بالمرتفعات وتكون بين 10 و15 درجة ببقية الجهات. هذا ومن المرتقب تسجيل تقلص نسبي في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى […]
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