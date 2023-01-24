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الأخبار

ضيوف “الشارع التونسي” ليوم الثلاثاء 24 جانفي

todayيناير 24, 2023

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يتناول برنامج الشارع التونسي اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 عدة ملفات، حيث يستضيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري دجبي للحديث عن وضعية السدود إثر الأمطار الأخيرة.

كما يتطرق برنامج الشارع التونسي إلى تصعيد نقابة التعليم الثانوي مع عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان.

ويحل مدير عام الشباب بوزارة الشباب والرياضة أنور يحيى ضيفا للحديث عن دور الشباب في تونس ومدى الإقبال عليها من قبل الشباب.

من جهة أخرى يقدم رئيس الغرفة الجهوية لتجار التبغ بتونس محمد علي عجمي التفاصيل بخصوص مصير تجار التبغ بعد تاريخ 31 جانفي.

كما يمثل سقوط العقوبة الجزائية والتتبع بمرور الزمن محور فقرة بالقانون مع الأستاذة أسماء زلاوي.

ويقدم ممثل عن وزارة التربية أجوبة عن الأسئلة المتعلقة بضياع شهادة الباكالوريا.

هذا ويبث برنامج الشارع التونسي يوميا على موجات إذاعة اكسبراس أف أم من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 9.30 إلى منتصف النهار.

الكاتب: waed selmi

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