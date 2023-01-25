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الأخبار

ضيوف برنامج “الشارع التونسي” ليوم الأربعاء 25 جانفي

todayيناير 25, 2023

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يفتح برنامج الشارع التونسي اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023 جملة من الملفات، حيث ستخصص فقرة الرادار لملف التعليم العالي ودعوات الجامعة للتصعيد مع كاتب عامّ الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي، نزار بن صالح.

ويتطرق برنامج الشارع التونسي في فقرة “كلام مسؤول” إلى وضعية السدود، مع شكري دجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة.
وتخصص فقرة بالقانون لتوضيح مفهوم “سقوط العقوبة الجزائيّة والتّتبّع بمرور الزمن” مع الأستاذة أسماء زلاوي.
ويتحدث أحمد لطيف رئيس المجمع المهني الجهوي للبلاستيك بكونكت بأكثر تفاصيل لبرنامج الشارع التونسي حول دعوة مجمع مصنّعي البلاستيك بـ”كوناكت” إلى تعليق الأمر الحكومي المتعلق بضبط أكياس البلاستيك إلى موفى 2023.
وتخصص فقرة الكلمة ليك، لموضوع “صناعة المحتوى في تونس” ويستضيف البرنامج مروى باني المختصّة في التسويق الرقمي ومواقع التواصل الإجتماعي.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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