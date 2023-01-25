ضيوف برنامج “الشارع التونسي” ليوم الأربعاء 25 جانفي

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أفاد حبيب الغالي رئيس جمعية صيانة مدينة المنستير اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023 بأن قصر بورقيبة في حالة رديئة جدا جراء الإهمال وأعمال التخريب والسرقة، وأوضح أنه تم تخريب النظام الكهربائي للمعلم أيضا. وأشار رئيس جمعية صيانة مدينة المنستير لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إلى أهمية المعالم التاريخية والأثرية، وأضاف أن البناءات الجديدة المجاورة لقصر بورقيبة لا تتلائم مع المشهد العمراني لهذا المعلم التاريخي. وأوضح حبيب غالي أن وزيرة الشؤون الثقافية […]