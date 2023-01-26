ضيوف برنامج “الشارع التونسي” ليوم الخميس 26 جانفي

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كما تخصص فقرة كلام مسؤول مع عضو المجمع المهني لبائعي الجملة والموزعين الفرعيين لوسائل الشحن الهاتفي، لموضوع بطاقات شحن الهواتف الجوالة وإقرار وقف توزيعها في البلاد.
ويستضيف برنامج الشارع التونسي الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، للحديث عن جملة الاشكاليات التي تعاني منها الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة.
ويبث برنامج الشارع التونسي يوميا على موجات إذاعة اكسبراس أف أم من الاثنين إلى الجمعة، انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى حدود منتصف النهار.
الكاتب: Asma Mouaddeb
يتميز طقس اليوم الخميس 26 جانفي 2023 بتواصل الأجواء الباردة لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 8 و14 درجة وتكون في حدود 5 درجات بالمرتفعات، وتميز ظاهرة الجليدة الساعات الأولى للنهار بالمرتفعات ومن ثم بعض التساقطات الثلجية. هذا ومن المتوقع تهاطل أمطار متفرقة ورعدية بالسواحل الشمالية وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، وتظهر سحب عابرة لا غير ببقية الجهات. أما نشاط الرياح فيتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث […]
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