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الأخبار

ضيوف برنامج “الشارع التونسي” ليوم الخميس 26 جانفي

todayيناير 26, 2023

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يتطرق برنامج الشارع التونسي اليوم الخميس 26 جانفي 2023 إلى جملة من المواضيع، أولها، تلويح الجامعة العامة للصحة بتنفيذ إضراب عام وطني ولأكثر تفاصيل يستضيف البرنامج حسن المازني كاتب عام المكتب التنفيذي الجديد للجامعة العامة للصحة.

كما تخصص فقرة كلام مسؤول مع عضو المجمع المهني لبائعي الجملة والموزعين الفرعيين لوسائل الشحن الهاتفي، لموضوع بطاقات شحن الهواتف الجوالة وإقرار وقف توزيعها في البلاد.

ويستضيف برنامج الشارع التونسي الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، للحديث عن جملة الاشكاليات التي تعاني منها الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة.

وتكون البرمجية الخبيثة التي حذرت منها مؤخرا وكالة السلامة المعلوماتية محور مداخلة آمال الوسلاتي المكلفة بالإعلام في الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، في فقرة الرادار.
أما فقرة “الكلمة ليك” فستخصص اليوم لموضوع “الزهايمر في تونس” وتكون الدكتورة أميرة نصري الأستاذة الجامعية المبرزة في طب الأعصاب والأخصائية في قسم الأعصاب بمستشفى الرازي ضيفة البرنامج لشرح أسباب الإصابة بالزهايمر وطرق الإحاطة بالمصابين به من طرف عائلاتهم.

ويبث برنامج الشارع التونسي يوميا على موجات إذاعة اكسبراس أف أم من الاثنين إلى الجمعة، انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى حدود منتصف النهار.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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