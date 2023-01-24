ضيوف برنامج “لكسبراس” اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023

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يتناول برنامج الشارع التونسي اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 عدة ملفات، حيث يستضيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري دجبي للحديث عن وضعية السدود إثر الأمطار الأخيرة. كما يتطرق برنامج الشارع التونسي إلى تصعيد نقابة التعليم الثانوي مع عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان. ويحل مدير عام الشباب بوزارة الشباب والرياضة أنور يحيى ضيفا للحديث عن دور الشباب في تونس ومدى الإقبال عليها من قبل الشباب. من […]