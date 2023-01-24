ضيوف برنامج “لكسبراس” اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023

Express Radio Le programme encours
كما يستضيف برنامج لكسبراس في جزئه الثاني رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتونس والمستشار الإقتصادي لرئيس الإتحاد فتحي بن خليفة لمناقشة تواصل مشاكل قطاعات الإنتاج الفلاحي في تونس.
ويبث برنامج لكسبراس يوميا على موجات إذاعة اكسبراس أف أم من الإثنين إلى الجمعة من الساعة منتصف النهار إلى الثالثة بعد الزوال.
الكاتب: waed selmi
يتناول برنامج الشارع التونسي اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 عدة ملفات، حيث يستضيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري دجبي للحديث عن وضعية السدود إثر الأمطار الأخيرة. كما يتطرق برنامج الشارع التونسي إلى تصعيد نقابة التعليم الثانوي مع عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان. ويحل مدير عام الشباب بوزارة الشباب والرياضة أنور يحيى ضيفا للحديث عن دور الشباب في تونس ومدى الإقبال عليها من قبل الشباب. من […]
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