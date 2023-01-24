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الأخبار

ضيوف برنامج “لكسبراس” اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023

todayيناير 24, 2023

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يستضيف برنامج لكسبراس اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 الناشط الحقوقي الأستاذ العياشي الهمامي، حيث سيتم التطرق لملف القضاة المعفيين إلى جانب الحديث عن المحاكمات الأخيرة للمحامين.

كما يستضيف برنامج لكسبراس في جزئه الثاني رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتونس والمستشار الإقتصادي لرئيس الإتحاد فتحي بن خليفة لمناقشة تواصل مشاكل قطاعات الإنتاج الفلاحي في تونس.

ويبث برنامج لكسبراس يوميا على موجات إذاعة اكسبراس أف أم من الإثنين إلى الجمعة من الساعة منتصف النهار إلى الثالثة بعد الزوال.

الكاتب: waed selmi

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