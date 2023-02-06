طائرات عسكرية لإيصال مساعدات تونسية عاجلة لتركيا وسوريا

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وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أمر بإرسال مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا، عبر طائرات عسكرية.
الكاتب: waed selmi
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
قال وزير التجارة الأسبق وأستاذ الإقتصاد محسن حسن اليوم الاثنين 6 فيفري 2023، إنّ الأزمة التي تعيشها تونس اليوم غير مسبوقة على كل الأصعدة ومتعددة الأوجه. وأوضح محسن حسن خلال حضوره في برنامج لكسبراس أنّ الأفضل هو تقديم حلول بدل الحديث عن الذهاب إلى نادي باريس الذي يعني الإفلاس ويشترط المرور عبر صندوق النقد الدولي. وأضاف "لا أشجع على الذهاب إلى نادي باريس لما فيه من كلفة سياسية وإذلال وإذعان […]
today06/02/2023 2
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