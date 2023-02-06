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الأخبار

طائرات عسكرية لإيصال مساعدات تونسية عاجلة لتركيا وسوريا

today06/02/2023

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أعلنت تونس اليوم الإثنين 6 فيفري 2023، عن تضامنها التام مع تركيا وسوريا على إثر الزلزال المدمر الذي جد صباح اليوم وأسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.

وتقدمت تونس بالتعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا متمنية الشفاء للمصابين والجرحى، كما عبرت عن استعدادها لتقديم يد العون والمساهمة في دعم الجهود المبذولة في هذه الظروف الصعبة من أجل تجاوز تداعيات هذه المأساة الإنسانية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أمر بإرسال مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا، عبر طائرات عسكرية.

الكاتب: waed selmi

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