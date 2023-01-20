طارق الشريف: “نطالب بالترفيع في الأجور”

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وتساءل طارق الشريف عن تاريخ إنطلاق التنفيذ خاصة “في ظل نسبة نمو لا تتجاوز 2.1 بالمائة، وتخرج 100 ألف صاحب شهادة، مقابل إنخفاض مواطن الشغل لتكون في حدود 15 إلى 20 ألف”.
واعتبر الشريف أن “تونس تزخر بالإمكانيات” ويجب العمل على رفع الإشكاليات التي تتفاقم يوميا، قائلا “ميناء رادس خانق تونس” خاصة بوجود معدل رفع للحاويات لايتجاوز 5 أو 6 حاويات في الساعة، معتبرا أنه “معدل مضحك” مقارنة بدول افريقية أخرى تجاوزت 60 حاوية في الساعة.
وأكّد أنّ ما يحدث بالميناء يؤثر على غلاء معيشة التونسيين ويضرب المقدرة التنافسية للسوق التونسية بين رجال الأعمال التونسيين والأجانب بسبب نسب الضرائب المرتفعة وغيرها، مشيرا إلى أهمية عامل الوقت في مناخ الأعمال.
وتابع قائلا “تونس تأخرت خلال السنوات 10 الأخيرة، حيث تؤكد الأرقام الدولية أن البلاد تتأخر بثبات”، معتبرا أنه لم يعد هناك وقت لتأخر تطبيق الإصلاحات.
و في سياق متصل، أكد طارق الشريف أن تعطيل “ملف السماوات المفتوحة” خطأ فادح، لافتا إلى عدم اعتراضه على الدعم المالي لشركة الخطوط التونسية “لكن ذلك غير كاف ويتطلب بالتوازي فتح المجال لشركات طيران دولية أخرى لرفع نسب حركة الملاحة على مستوى المطارات التونسية وتشجيع السياحة ودفع التونسيين المقيمين بالخارج إلى الاستثمار ببلادهم” على حد قوله.
وشدّد رئيس “كونكت” طارق الشريف على دعمه للترفيع في الأجور، قائلا “نقولها ونتحمل مسؤوليتي لازمنا نطلعو في الشهاري”، مشددا على أن أجور سنة 2023 ليست أجور سنوات 2020/2021 إلا انه يجب الجلوس وبحث ملف الإنتاجية والحضور في العمل للتقدم ، وأضاف “المسألة لا تتعلق بـ6 أو 7 بالمائة بل تتعلق بغلاء المعيشة والقدرة الشرائية”.
يسرى قعلول
الكاتب: waed selmi
أفاد هشام اللومي نائب رئيس منظمة الأعراف اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 خلال الندوة التي عقدتها وزارة التخطيط والمالية لتقديم الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2025/2023 أن هذه الإستراتيجية تعتبر "إيجابية جدا وستمكن من تحفيز الإستثمار والتصدير". وأضاف اللومي "هناك في المقابل رسالة سلبية جدا تتعلق بقانون المالية والذي يفتقر إلى وجود أي إجراء يتعلق بتشجيع الإستثمار والتصدير على غرار فرض اداء على القيمة المضافة يشمل شركات التجارة الدولية كما […]
todayيناير 20, 2023 2
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