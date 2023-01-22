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الأخبار

طبرقة: أعلى كمية من الأمطار خلال 24 ساعة الأخيرة

todayيناير 22, 2023

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أفادت معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأحد 22 جانفي 2023 بنزول كميات من الأمطار بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة خلال 24 ساعة المنقضية بلغت 39 مليمترا، و33 مم بمدينة سجنان من ولاية بنزرت.

وسجلت عدد من ولايات الجمهورية في الفترة المذكورة، تهاطل كميات متفاوتة الأهمية من الأمطار ومنها ولاية باجة، حيث استاثرت نفزة بأهم كمية في حدود 24 مم في حين وصلت الكميات في بني مطيرإلى 18 مم وتلقت عين دراهم من ولاية جندوبة، 14 مم في حين سجلت أقل كمية بها في واد مليز 2 مم.

وبلغت التساقطات 17 مم ببنزرت و16 مم في غزالة من ولاية بنزرت و15 مم بمنزل بورقية وجومين و12 مم في راس الجبل و10 مم بكل من ماطر والعالية و9 مم في تنيجة مقابل أدنى كمية باوتيك 4 مم.

وكانت التساقطات المطرية في بقية الجهات ضعيفة بين 1 مم و7 مم في كل من ولايات تونس ونابل والكاف والقصرين وتالة ومدنين وسليانة.

 

الكاتب: waed selmi

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