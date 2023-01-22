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طقس الأحد 22 جانفي: تواصل التحذيرات بسبب تساقط الثلوج

todayيناير 22, 2023

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يتميز طقس اليوم الأحد 22 جانفي 2023 بتواصل تساقط الأمطار، فيما تتواصل التحذيرات عالية المستوى في كل من ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين بسبب تساقط الثلوج.

وتشير معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى ضرورة اليقظة والحذر وبدرجة عالية في هذه الولايات.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى في الشمال بين 7 و11 درجة، وتكون بين 8 و14 درجة في بقية مناطق البلاد.

ويتطلب نشاط الرياح اليقظة قرب السواحل وبالمرتفعات، فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الإضطراب بالشمال.

 

 

الكاتب: waed selmi

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