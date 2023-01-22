طقس الأحد 22 جانفي: تواصل التحذيرات بسبب تساقط الثلوج

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أفاد عبد اللطيف حمودة رئيس بلدية النفيضة اليوم السبت 21 جانفي 2023 بأن بلدية النفيضة حققت أهدافها المرسومة على مستوى البنية التحتية على مدى 5 سنوات، إضافة إلى العناية بالمناطق الخضراء، وتكثيف الاعتماد على الطاقات المتجددة للإنارة. وأشار عبد اللطيف حمودة لدى حضوره في برنامج خط أحمر، إلى الحاجة إلى اعتمادات مالية ضخمة للاعتماد أكثر على الطاقات المتجددة في الإنارة، وتحدث عن تصنيف بلدية النفيضة بلدية سياحية مما يسمح لها […]