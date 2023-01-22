طقس الأحد 22 جانفي: تواصل التحذيرات بسبب تساقط الثلوج

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وتشير معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى ضرورة اليقظة والحذر وبدرجة عالية في هذه الولايات.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى في الشمال بين 7 و11 درجة، وتكون بين 8 و14 درجة في بقية مناطق البلاد.
ويتطلب نشاط الرياح اليقظة قرب السواحل وبالمرتفعات، فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الإضطراب بالشمال.
الكاتب: waed selmi
أفاد عبد اللطيف حمودة رئيس بلدية النفيضة اليوم السبت 21 جانفي 2023 بأن بلدية النفيضة حققت أهدافها المرسومة على مستوى البنية التحتية على مدى 5 سنوات، إضافة إلى العناية بالمناطق الخضراء، وتكثيف الاعتماد على الطاقات المتجددة للإنارة. وأشار عبد اللطيف حمودة لدى حضوره في برنامج خط أحمر، إلى الحاجة إلى اعتمادات مالية ضخمة للاعتماد أكثر على الطاقات المتجددة في الإنارة، وتحدث عن تصنيف بلدية النفيضة بلدية سياحية مما يسمح لها […]
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