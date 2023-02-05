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الأخبار

طقس الأحد 5 فيفري 2023

today05/02/2023

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يتميز طقس اليوم الأحد 5 فيفري 2023 بامكانية نزول بعض الأمطار المتفرقة والمحلية صباحا بعدد من معتمديات الشمال، وتظهر سحب عابرة في بقية الجهات.

ويتواصل نشاط الرياح نسبيا قرب السواحل ويكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب، وتكون الحرارة في استقرار لتتراوح القصوى بين 14 و19 درجة، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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