طقس الأربعاء 1 فيفري 2023

يتميز طقس اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 ببروز ظاهرة الجليدة في الساعات الأولى للنهار خصوصا بالمناطق الداخلية ومن ثم بعض السحب العابرة والتي تكون أكثر كثافة بالشمال مع أمطار متفرقة.

ويتواصل نشاط الرياح قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل.

أما درجات الحرارة فمن المتوقع أن تشهد ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 13 و17 درجة وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.