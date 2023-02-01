طقس الأربعاء 1 فيفري 2023

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ويتواصل نشاط الرياح قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل.
أما درجات الحرارة فمن المتوقع أن تشهد ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 13 و17 درجة وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
الكاتب: Asma Mouaddeb
صدر بالرائد الرسمي بتاريخ الثلاثاء 31 جانفي 2023 أمـر رئاسي عدد 54 لسنة 2023 يتعلّق بضبط أحكام إستثنائية لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ونص الفصل الأول على أنه خلافا لأحكام الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم بصفة إستثنائية، ترسيم الأعوان والعملة الوقتيين […]
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