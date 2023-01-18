طقس الأربعاء 18 جانفي 2023

Express Radio Le programme encours
وتتواصل شدة الرياح قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.
هذا وتشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا منتظرا في المناطق الغربية حيث تتراجع القصوى إلى مستوى 14/8 درجة وتكون بين 18 و24 شرق البلاد، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أصدرت اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023 النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصربن 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق الشبان الذين شاركوا في عمليات الكر والفر والمناوشات الأخيرة التي شهدها حي الزهور بمدينة القصرين. كما تمت إحالة 3 أطفال على قاضي الأطفال وقد أذن بالإدانة والتسليم لعائلاتهم مشيرا إلى أنه تمت إحالة أحد الشبان من معتمدية سبيطلة على المجلس الجناحي وتم إصدار حكم بعدم سماع الدعوى في حقه وفق أفاد مساعد وكيل […]
تعليقات (0)