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الأخبار

طقس الأربعاء 18 جانفي 2023

todayيناير 18, 2023

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تغيرات منتظرة اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 في حالة الطقس حيث من المتوقع نزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال وتكون أحيانا غزيرة بالسواحل الشمالية مع تساقط البرد في أماكن محدودة إضافة إلى تساقطات ثلجية بالمرتفعات بداية من الليلة القادمة.

وتتواصل شدة الرياح قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

هذا وتشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا منتظرا في المناطق الغربية حيث تتراجع القصوى إلى مستوى 14/8 درجة وتكون بين 18 و24 شرق البلاد، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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