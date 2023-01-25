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طقس الأربعاء 25 جانفي 2023

todayيناير 25, 2023 2

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تتواصل برودة الأجواء اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 5 و12 درجة وتصل محليا إلى 14 درجة بالوسط الشرقي وبالجنوب.

وتميز ظاهرة الجليدة الساعات الأولى للنهار غرب البلاد، ويكون الطقس تدريجيا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالجنوب ثم تشمل عددا من معتمديات الشمال والوسط الغربي آخر النهار وأثناء الليل، مع إمكانية تساقط بعض الثلوج بجبال مطماطة صباحا ثم المرتفعات الغربية للبلاد مساء.

أما الرياح فتكون معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بالجنوب، ويكون البحر مضطربا بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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