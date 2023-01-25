طقس الأربعاء 25 جانفي 2023

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وتميز ظاهرة الجليدة الساعات الأولى للنهار غرب البلاد، ويكون الطقس تدريجيا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالجنوب ثم تشمل عددا من معتمديات الشمال والوسط الغربي آخر النهار وأثناء الليل، مع إمكانية تساقط بعض الثلوج بجبال مطماطة صباحا ثم المرتفعات الغربية للبلاد مساء.
أما الرياح فتكون معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بالجنوب، ويكون البحر مضطربا بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
الكاتب: Asma Mouaddeb
todayيناير 25, 2023 1
أعلنت الجامعة العامة للنقل، تأجيل إضراب قطاع النقل برا وبحرا وجوا، الذي كان مقررا تنفيذه يومي الاربعاء والخميس 25 و26 جانفي 2023. وأوضحت جامعة النقل أنه تقرر تاجيل الإضراب إلى يومي 15 و16 مارس 2023، بعد جلسة تفاوضية دامت لساعات أسفرت عن التوصل لاتفاق "تاريخي"، وتوقيع محضر، وسيتم مواصلة التفاوض في النقاط الخلافية لاحقا، وفق ما أكدته جامعة النقل. ومن جهتها أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها قرار تأجيل الإضراب […]
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