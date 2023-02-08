طقس الأربعاء 8 فيفري 2023

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أحدثت تونس جائزة وطنية وجوائز جهوية للتميز الرقمي تصل قيمة الأولى إلى 100 ألف دينار على أن تسند مرة كل سنتين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الموافق ليوم 17 ماي من كل سنة. وتُسند جائزة رئيس الجمهورية للتميز الرقمي، وفق أمر صدر بالرائد الرسمي عدد 13 بتاريخ 7 فيفري 2023، لفائدة الأشخاص الطبيعيين من الجنسية التونسية أو المؤسسات أو المنظمات أو الجمعيات المسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات والتي تميزت […]