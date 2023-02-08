طقس الأربعاء 8 فيفري 2023

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وتتواصل الرياح القوية قرب السواحل وبالمرتفعات، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الإضطراب إلى هائج.
كما تشير معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى انخفاض نسبي مرتقب في درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 9 و13 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب الشرقي، وفي حدود 7 بالمرتفعات، وتكون بين 13 و17 ببقية الجهات.
الكاتب: waed selmi
today07/02/2023 1
today07/02/2023 2
أحدثت تونس جائزة وطنية وجوائز جهوية للتميز الرقمي تصل قيمة الأولى إلى 100 ألف دينار على أن تسند مرة كل سنتين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الموافق ليوم 17 ماي من كل سنة. وتُسند جائزة رئيس الجمهورية للتميز الرقمي، وفق أمر صدر بالرائد الرسمي عدد 13 بتاريخ 7 فيفري 2023، لفائدة الأشخاص الطبيعيين من الجنسية التونسية أو المؤسسات أو المنظمات أو الجمعيات المسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات والتي تميزت […]
today07/02/2023 1
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