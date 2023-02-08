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طقس الأربعاء 8 فيفري 2023

today08/02/2023

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يتسم طقس اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، بأمطار مؤقتا رعدية متوقعة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، ومن المنتظر أن تكون أحيانا غزيرة وبكميات هامة بالوطن القبلي وبجهة الساحل.

وتتواصل الرياح القوية قرب السواحل وبالمرتفعات، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الإضطراب إلى هائج.

كما تشير معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى انخفاض نسبي مرتقب في درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 9 و13 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب الشرقي، وفي حدود 7 بالمرتفعات، وتكون بين 13 و17 ببقية الجهات.

الكاتب: waed selmi

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