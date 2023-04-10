طقس الإثنين 10 أفريل 2023

Express Radio Le programme encours
وتكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالمرتفعات، فيما يكون البحر قليل الإضطراب إلى متموج.
هذا وتتراوح الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 23 و27 ببقية الجهات وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي.
الكاتب: waed selmi
توجت البطلة التونسية أنس جابر ببطولة تشارلستون الأمريكية للتنس عقب فوزها الأحد 9 أفريل 2023، على السويسرية بليندا بتتشيتش بمجموعتين نظيفتين تفاصيلها 7-6 و 6-4. وتمكنت أنس جابر من العودة بعد التأخر في نتيجة المجموعة الأولى، لتحقق أول لقب هذا الموسم والرابع في مسيرتها الإحترافية، وضمنت بذلك الصعود إلى المرتبة الرابعة عالميا. بطولة شهدت تألق اللاعبة التونسية حيث لم تخسر أي مجموعة في طريقها إلى التتويج. وثأرت المصنفة الخامسة عالميا […]