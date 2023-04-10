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الأخبار

طقس الإثنين 10 أفريل 2023

today10/04/2023 51

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يتميز طقس اليوم الإثنين 10 أفريل 2023 بضباب محلي خلال الساعات الأولى للنهار بالجنوب الشرقي ومن ثم أجواء قليلة السحب على كامل البلاد.

وتكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالمرتفعات، فيما يكون البحر قليل الإضطراب إلى متموج.

هذا وتتراوح الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 23 و27 ببقية الجهات وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي.

الكاتب: waed selmi

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