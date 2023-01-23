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الأخبار

طقس الإثنين 23 جانفي: أمطار بالشمال وصحو منتظر في بقية الجهات

todayيناير 23, 2023

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يتميز طقس الإثنين 23 جانفي 2023 بنزول أمطار محليا رعدية بأقصى الشمال وتكون مؤقتا غزيرة.

كما تشير توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى إمكانية تسجيل بعض التساقطات الثلجية بالمرتفعات الغربية للبلاد، وسحب عابرة وصحو منتظر في بقية الجهات.

هذا ويتواصل نشاط الرياح نسبيا قرب السواحل، في حين البحر مضطرب إلى شديد الإضطراب بالشمال.

وتنخفض درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 10 و15 درجة وتكون بين 3 و8 درجات بالمرتفعات.

الكاتب: waed selmi

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