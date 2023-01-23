طقس الإثنين 23 جانفي: أمطار بالشمال وصحو منتظر في بقية الجهات

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كما تشير توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى إمكانية تسجيل بعض التساقطات الثلجية بالمرتفعات الغربية للبلاد، وسحب عابرة وصحو منتظر في بقية الجهات.
هذا ويتواصل نشاط الرياح نسبيا قرب السواحل، في حين البحر مضطرب إلى شديد الإضطراب بالشمال.
وتنخفض درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 10 و15 درجة وتكون بين 3 و8 درجات بالمرتفعات.
الكاتب: waed selmi
قال رئيس جمعية ولاية بن عروس للمشاركة والمواطنة الياس القبي اليوم الأحد 22 جانفي 2023 إنّه تم قطع حوالي 2600 شجرة بجهة بن عروس في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وقال في تصريح لبرنامج ايكولو إنه تم قطع الأشجار في غابة بن عروس من طرف وزارة التجهيز، مؤكدا عدم تشريك الجمعية في أخذ القرارات ولم يتم تقديم معطيات خاصة بالمشروع. وتابع قائلا "راسلنا وزارة البيئة وزارة التجهيز ولا حياة […]
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