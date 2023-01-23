طقس الإثنين 23 جانفي: أمطار بالشمال وصحو منتظر في بقية الجهات

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قال رئيس جمعية ولاية بن عروس للمشاركة والمواطنة الياس القبي اليوم الأحد 22 جانفي 2023 إنّه تم قطع حوالي 2600 شجرة بجهة بن عروس في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وقال في تصريح لبرنامج ايكولو إنه تم قطع الأشجار في غابة بن عروس من طرف وزارة التجهيز، مؤكدا عدم تشريك الجمعية في أخذ القرارات ولم يتم تقديم معطيات خاصة بالمشروع. وتابع قائلا "راسلنا وزارة البيئة وزارة التجهيز ولا حياة […]