طقس الإثنين 30 جانفي 2023

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سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرّقة بالشمال وجهة الساحل وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بمناطق أقصى الشمال وسحب عابرة ببقية المناطق، الإثنين 30 جانفي 2023.
الريح شمالية غربية قوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.
البحر مضطرب فمحليا متموّج بالسواحل الشرقية.
الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح عامة بين 12 و16 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.
الكاتب: Rim Hasnaoui
اعتبر الناشط السياسي وعضو جبهة الخلاص سمير ديلو الأحد 29 جانفي 2023 أنّ نتيجة المشاركة في الإنتخابات في الدور الأول والثاني تعد "رقما قياسيا". وأضاف في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أنّ التسمية مهما اختلفت بين مقاطعة أو عدم إهتمام أو لا مبالاة أو عزوف فذلك يعني أنّ هناك "طرفا دعا إلى الإنتخابات وأنفق أموالا وقام بدعاية وعين هيئة إنتخابات ورغم ذلك 90 بالمائة من الشعب لم يتوجه لصناديق الإقتراع". […]
todayيناير 29, 2023 1
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