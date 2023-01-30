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الأخبار

طقس الإثنين 30 جانفي 2023

todayيناير 30, 2023

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سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرّقة بالشمال وجهة الساحل وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بمناطق أقصى الشمال وسحب عابرة ببقية المناطق، الإثنين 30 جانفي 2023.

الريح شمالية غربية قوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

البحر مضطرب فمحليا متموّج بالسواحل الشرقية.

الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح عامة بين 12 و16 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

الكاتب: Rim Hasnaoui

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