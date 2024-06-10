طقس الاثنين: الحرارة تصل إلى 45 درجة بأقصى الجنوب

يتميز طقس اليوم الاثنين 10 جوان 2024، بحرارة قصوى تتراوح بين 25 و30 درجة بالمناطق الساحلية وبين 33 و40 درجة داخل البلاد وتصل إلى 45 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.

ويكون الطقس مغيما جزئيا آخر النهار على كامل البلاد، أما البحر فمضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال.

والريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.