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الأخبار

طقس الثلاثاء 11 أفريل 2023

today11/04/2023 31

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تتميز الساعات الأولى من نهار اليوم الثلاثاء بضباب محلي بالمنخفضات، ومن ثم أجواء عموما قليلة السحب.

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 23 و28 داخل البلاد.

فيما تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا أثناء الليل قرب السواحل الشرقية. ويكون البحر قليل الاضطراب إلى متموج شرق البلاد.

الكاتب: waed selmi

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