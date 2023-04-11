طقس الثلاثاء 11 أفريل 2023

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وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 23 و28 داخل البلاد.
فيما تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا أثناء الليل قرب السواحل الشرقية. ويكون البحر قليل الاضطراب إلى متموج شرق البلاد.
الكاتب: waed selmi
today14/04/2023 361 5
سيحدد صندوق النقد الدولي موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس ادارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية، حسب ما صرحت به المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، وفاء عمر يوم الاثنين 10 أفريل 2023 بواشنطن. واضافت عمر، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى المنعقدة بواشنطن من 10 الى 16 افريل الجاري، "ان الصندوق يبقى ملتزما تجاه تونس، خلال اجتماعات الربيع". […]
today11/04/2023 1798 1