طقس الثلاثاء 11 أفريل 2023

إقتصاد

سيحدد صندوق النقد الدولي موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس ادارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية، حسب ما صرحت به المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، وفاء عمر يوم الاثنين 10 أفريل 2023 بواشنطن. واضافت عمر، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى المنعقدة بواشنطن من 10 الى 16 افريل الجاري، "ان الصندوق يبقى ملتزما تجاه تونس، خلال اجتماعات الربيع". […]