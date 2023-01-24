طقس الثلاثاء 24 جانفي: إرتفاع طفيف في درجات الحرارة

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أجرت وزيرة المالية، سهام نمصية اليوم الإثنين 23 جانفي 2023، لقاء بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم رئيس الاتحاد، سمير ماجول، وتناول اللقاء عددا من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي والصعوبات، التّي تواجهها المؤسسات الاقتصاديّة في الظرف الراهن فضلا عن المسائل المتعلّقة بالأحكام الجبائيّة الواردة بقانون المالية لسنة 2023، وفق ما أوردته وزارة المالية على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأشارت نمصية […]