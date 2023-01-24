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الأخبار

طقس الثلاثاء 24 جانفي: إرتفاع طفيف في درجات الحرارة

todayيناير 24, 2023

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يتميز صباح اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 بضباب محلي بالمنخفضات في الساعات الأولى من النهار ومن ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة.

وتشير معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 5 و10 درجات بالمرتفعات وتكون بين 10 و15 درجة ببقية الجهات.

هذا ومن المرتقب تسجيل تقلص نسبي في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 40 كلم/س، والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.

الكاتب: waed selmi

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