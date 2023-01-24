طقس الثلاثاء 24 جانفي: إرتفاع طفيف في درجات الحرارة

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وتشير معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 5 و10 درجات بالمرتفعات وتكون بين 10 و15 درجة ببقية الجهات.
هذا ومن المرتقب تسجيل تقلص نسبي في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 40 كلم/س، والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.
الكاتب: waed selmi
أجرت وزيرة المالية، سهام نمصية اليوم الإثنين 23 جانفي 2023، لقاء بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم رئيس الاتحاد، سمير ماجول، وتناول اللقاء عددا من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي والصعوبات، التّي تواجهها المؤسسات الاقتصاديّة في الظرف الراهن فضلا عن المسائل المتعلّقة بالأحكام الجبائيّة الواردة بقانون المالية لسنة 2023، وفق ما أوردته وزارة المالية على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأشارت نمصية […]
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