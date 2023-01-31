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الأخبار

طقس الثلاثاء 31 جانفي

todayيناير 31, 2023

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يتميز طقس اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 بتواصل شدة الرياح لتكون أبرز العناصر الجوية لحالة الطقس وتصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل، هذا وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

وتكون الأمطار الرعدية ممكنة محليا بأقصى الشمال صباحا ومن ثم صحو مرتقب على كامل البلاد مع ارتفاع طفيف في الحرارة لتتراوح القصوى بين 13 و17 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات الغربية، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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