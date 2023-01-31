طقس الثلاثاء 31 جانفي

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قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد في لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الإثنين 30 جانفي 2023 إن أهم شيء هو أنه تم احترام المواعيد في إشارة إلى موعد الاستفتاء والانتخابات التشريعية، "وإن كانت في بعض الأحيان غير مناسبة ومتزامنة مع أيام عطلة"، وفق قوله. وأضاف قيس سعيّد أن "نسبة الإقبال يجب أن تُقرأ بشكل مختلف، 90 بالمائة لم يصوتوا لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعد […]