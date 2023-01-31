طقس الثلاثاء 31 جانفي

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وتكون الأمطار الرعدية ممكنة محليا بأقصى الشمال صباحا ومن ثم صحو مرتقب على كامل البلاد مع ارتفاع طفيف في الحرارة لتتراوح القصوى بين 13 و17 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات الغربية، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
الكاتب: Asma Mouaddeb
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد في لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الإثنين 30 جانفي 2023 إن أهم شيء هو أنه تم احترام المواعيد في إشارة إلى موعد الاستفتاء والانتخابات التشريعية، "وإن كانت في بعض الأحيان غير مناسبة ومتزامنة مع أيام عطلة"، وفق قوله. وأضاف قيس سعيّد أن "نسبة الإقبال يجب أن تُقرأ بشكل مختلف، 90 بالمائة لم يصوتوا لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعد […]
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