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الأخبار

طقس الثلاثاء 7 فيفري 2023

today07/02/2023

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يتميز طقس اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 بأمطار متفرقة ورعدية بالشمال ومحليا الوسط مع استمرار الصحو جنوب البلاد.

وأفادت معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي بأنّ شدة الرياح تتطلب اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.

وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الإضطراب.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 11 و15 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 16 و20 ببقية الجهات.

الكاتب: waed selmi

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