طقس الثلاثاء 7 فيفري 2023

إقتصاد

أكّد رضا شكندالي المتخصص في الشأن الإقتصادي اليوم الاثنين 6 فيفري 2023 أنّ التضخم المالي الغذائي تجاوز 20 بالمائة وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن التونسي. وأضاف في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أنّ الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2023 بما فيها من رفع الدعم بصورة سريعة إضافة إلى الترفيع في النسب الجبائية ستساهم في تواصل ارتفاع التضخم المالي. كما أشار شكندالي إلى أنّ تواصل رفض صندوق النقد الدولي للملف […]