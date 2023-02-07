طقس الثلاثاء 7 فيفري 2023

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وأفادت معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي بأنّ شدة الرياح تتطلب اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.
وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الإضطراب.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 11 و15 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 16 و20 ببقية الجهات.
الكاتب: waed selmi
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
أكّد رضا شكندالي المتخصص في الشأن الإقتصادي اليوم الاثنين 6 فيفري 2023 أنّ التضخم المالي الغذائي تجاوز 20 بالمائة وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن التونسي. وأضاف في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أنّ الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2023 بما فيها من رفع الدعم بصورة سريعة إضافة إلى الترفيع في النسب الجبائية ستساهم في تواصل ارتفاع التضخم المالي. كما أشار شكندالي إلى أنّ تواصل رفض صندوق النقد الدولي للملف […]
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