طقس الجمعة 17 مارس 2023

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قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارة أداها اليوم الخميس 16 مارس 2023 إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، إنه "تتم متابعة الملفات المتعلقة باستشراء الفساد في هذا القطاع وفي هذه المؤسسة بالذات ولابدّ من تطهيرها في إطار العمل على تطهير البلاد من كل من أفسد ويعتقد أنه قادر على الإفساد". وأشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى أن "عديد الأشخاص المتورطين يحاولون التخفي وراء بعض الجهات حتى لا تقع مساءلتهم"، […]