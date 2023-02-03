طقس الجمعة 3 فيفري 2023

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كشف المرصد التونسي للمياه أن حصيلة الرّصد والبلاغات الواردة على الموقع الالكتروني المتخصص في رصد مشاكل إمدادات المياه من قبل المواطنين بلغت 148 بلاغا خلال شهر جانفي 2023. وأضاف المرصد، في بلاغ نشره على حسابه على شبكة التواصل فايس بوك، أن البلاغات الصادرة عن المواطنين تعلقت بإنقطاعات غير معلنة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و تسربات في الشبكة وحركات إحتجاجية. وبين أنه تلقى 108 بلاغات تتعلّق بانقطاعات في إمدادات […]