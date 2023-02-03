طقس الجمعة 3 فيفري 2023

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وتفيد معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي بأنّ الرياح تكون معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى 50 كلم/س بأقصى الشمال الغربي وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.
ويكون البحر متموجا إلى مضطرب بمنطقة سرات وخليج قابس، وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية المجالات البحرية.
وتكون الحرارة في إرتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 14 و18 درجة، وفي حدود 10 درجات بالمرتفعات، كما تصل إلى 20 بالبرمة وبرج الخضراء.
ويمثل تاريخ اليوم الجمعة 3 فيفري دخول فترة العزارة إستنادا للتقويم الفلاحي وأهم ملامح الطقس إمكانية تعدد الإختلافات الجوية والفصول الأربعة خلال ال24 ساعة.
الكاتب: waed selmi
كشف المرصد التونسي للمياه أن حصيلة الرّصد والبلاغات الواردة على الموقع الالكتروني المتخصص في رصد مشاكل إمدادات المياه من قبل المواطنين بلغت 148 بلاغا خلال شهر جانفي 2023. وأضاف المرصد، في بلاغ نشره على حسابه على شبكة التواصل فايس بوك، أن البلاغات الصادرة عن المواطنين تعلقت بإنقطاعات غير معلنة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و تسربات في الشبكة وحركات إحتجاجية. وبين أنه تلقى 108 بلاغات تتعلّق بانقطاعات في إمدادات […]
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