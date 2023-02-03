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الأخبار

طقس الجمعة 3 فيفري 2023

today03/02/2023

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يتميز طقس اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 ببعض الأمطار المتفرقة والرعدية بالسواحل الشرقية وبالجنوب وتكون لها صبغة رعدية وبفاعلية أكبر نسبيا جنوب البلاد أثناء الليل، في حين تكون الأجواء مغيمة جزئيا ببقية الجهات.

وتفيد معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي بأنّ الرياح تكون معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى 50 كلم/س بأقصى الشمال الغربي وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.

ويكون البحر متموجا إلى مضطرب بمنطقة سرات وخليج قابس، وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية المجالات البحرية.

وتكون الحرارة في إرتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 14 و18 درجة، وفي حدود 10 درجات بالمرتفعات، كما تصل إلى 20 بالبرمة وبرج الخضراء.

ويمثل تاريخ اليوم الجمعة 3 فيفري دخول فترة العزارة إستنادا للتقويم الفلاحي وأهم ملامح الطقس إمكانية تعدد الإختلافات الجوية والفصول الأربعة خلال ال24 ساعة.

الكاتب: waed selmi

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