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طقس الخميس 19 جانفي: أجواء شتوية خالصة

todayيناير 19, 2023

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يتميز طقس اليوم الخميس 19 جانفي 2023 بأجواء شتوية خالصة والأمطار المتفرقة والرعدية متوقعة بالشمال ومن المنتظر أن تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد في أماكن محدودة إضافة إلى تساقطات ثلجية بالمناطق الجبلية الغربية التي يتجاوز ارتفاعها 800 متر.

كما يشهد طقس اليوم انخفاضا حادا في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 5 و12 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 12 و17 ببقية الجهات.

هذا وتتواصل شدة الرياح متواصلة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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