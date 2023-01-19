طقس الخميس 19 جانفي: أجواء شتوية خالصة

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كما يشهد طقس اليوم انخفاضا حادا في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 5 و12 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 12 و17 ببقية الجهات.
هذا وتتواصل شدة الرياح متواصلة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد علاء الدين رمضان بابا مدير إدارة التسويق والتعاون بالمنطقة الحرة بمصراتة اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023، بأن المنطقة الحرة تعد المنطقة الإقتصادية الأولى في ليبيا حيث تمسح 2575 هكتار كما تشمل الميناء الأكبر في البلاد والذي يشهد مرور 60 بالمائة من البضائع الليبية. وأضاف علاء الدين رمضان بابا في تصريح لبرنامج لكسبراس أن الميناء يعد متطورا حيث شهد تحديثا للاسطول، مشيرا إلى أن ساحات التخزين تجاوزت 60 هكتار إضافة إلى […]
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