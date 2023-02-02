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الأخبار

طقس الخميس 2 فيفري 2023

todayفبراير 2, 2023

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يتميز طقس اليوم الخميس 2 فيفري بضباب محلي بالمنخفضات خلال الساعات الأولى للنهار ومن ثم تكون الأجواء مغيمة جزئيا إلى أحيانا كثيفة السحب بالشمال والوسط مع أمطار ضعيفة ومحلية بأقصى الشمال الغربي.

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 14 و18 درجة وتكون في حدود 10 بالمرتفعات، إضافة إلى نشاط نسبي للرياح قرب السواحل ويكون البحر متموجا إلى مضطرب.

الكاتب: waed selmi

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