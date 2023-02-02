طقس الخميس 2 فيفري 2023

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أوصى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي بالمتابعة الميدانيّة لتنفيذ كلّ الإجراءات المتّخذة وخاصّة في الجهات فيما يتعلق بالموارد المائية. كما شدّد خلال جلسة عمل اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 على تطبيق القانون للتّصدّي لعمليات الربط العشوائي والقضاء عليه، وذلك بتشريك كل الجهات الفاعلة حفاظا على الثروة المائيّة. ودعا وزير الفلاحة المشرفين على قطاع المياه إلى وضع كل السيناريوهات المحتملة والحلول الممكنة إستعدادا للصائفة المقبلة. وتواجه تونس […]