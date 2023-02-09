طقس الخميس 9 فيفري 2023

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وتكون شدة الرياح أبرز العناصر الجوية بالمناطق الساحلية حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.
كما أنه من المتوقع تسجيل انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 6 و11 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 11 و16 ببقية الجهات، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
الكاتب: Asma Mouaddeb
قال شاكر عمار، القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بأنقرة، إن جميع التونسيين المقيمين في تركيا بخير، ولم يقع تسجيل أي إصابات أو وفيات، حسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن المصالح التركية. وأضاف في تصريح للقناة الوطنية الأولى، أنه يتم تخصيص رحلة لنجدة وإجلاء عدد من التونسيين المتواجدين في منطقة "هاتاي" وأنهم في الطريق نحو أنقرة، ليقع نقلهم فيما بعد نحو اسطنبول استعدادا لتسهيل عودتهم نحو تونس. وأوضح شاكر عمار […]
today08/02/2023 1
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