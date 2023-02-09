طقس الخميس 9 فيفري 2023

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قال شاكر عمار، القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بأنقرة، إن جميع التونسيين المقيمين في تركيا بخير، ولم يقع تسجيل أي إصابات أو وفيات، حسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن المصالح التركية. وأضاف في تصريح للقناة الوطنية الأولى، أنه يتم تخصيص رحلة لنجدة وإجلاء عدد من التونسيين المتواجدين في منطقة "هاتاي" وأنهم في الطريق نحو أنقرة، ليقع نقلهم فيما بعد نحو اسطنبول استعدادا لتسهيل عودتهم نحو تونس. وأوضح شاكر عمار […]