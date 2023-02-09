play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

طقس الخميس 9 فيفري 2023

today09/02/2023

Background
share close

يتميز طقس اليوم الخميس 9 فيفري 2023 بإمكانية تهاطل أمطار متفرقة ورعدية بالشمال ومحليا في الوسط والجنوب مع إمكانية تساقطات ثلجية بالمرتفعات الغربية ليلا.

وتكون شدة الرياح أبرز العناصر الجوية بالمناطق الساحلية حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

كما أنه من المتوقع تسجيل انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 6 و11 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 11 و16 ببقية الجهات، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

 

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link 1

الأخبار

شاكر عمار: تنظيم رحلة إجلاء للتونسيين المتواجدين في “هاتاي”

قال شاكر عمار، القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بأنقرة، إن جميع التونسيين المقيمين في تركيا بخير، ولم يقع تسجيل أي إصابات أو وفيات، حسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن المصالح التركية. وأضاف في تصريح للقناة الوطنية الأولى، أنه يتم تخصيص رحلة لنجدة وإجلاء عدد من التونسيين المتواجدين في منطقة "هاتاي" وأنهم في الطريق نحو أنقرة، ليقع نقلهم فيما بعد نحو اسطنبول استعدادا لتسهيل عودتهم نحو تونس. وأوضح شاكر عمار […]

today08/02/2023 1

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%