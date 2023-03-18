طقس السبت 18 مارس 2023

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ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق، ومن المنتظر أن تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 22 و27 داخل البلاد.
وتكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية، ويكون البحر متموجا إلى مضطرب شرق البلاد.
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 39 2
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 17 مارس 2023، أمرا يقضي بإنهاء مهام توفيق شرف الدين، وزير الداخلية. كما أصدر رئيس الجمهورية، أمرًا يقضي بتسمية كمال الفقي، وزيرا للداخلية، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. ويذكر أن كمال الفقي يشغل خطة والي تونس قبل قرار التعيين، وهو أصيل ولاية صفاقس ومتزوج وأب لطفلة. والفقي متحصل على الإجازة في القانون الخاص ومتخرج من كلية الحقوق بتونس سنة […]
today18/03/2023 2295 3