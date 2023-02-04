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الأخبار

طقس السبت 4 فيفري 2023

today04/02/2023 1

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يتميز طقس اليوم السبت 4 فيفري 2023 بضباب محلي خلال الساعات الأولى للنهار بمنخفضات الشمال الغربي، ومن ثم يكون الطقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ورعدية بالجنوب وتكون محليا غزيرة.

ويتطلب نشاط الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب، والبحر مضطرب إلى شديد الإضطراب.

هذا وتكون الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 14 و19 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي.

الكاتب: waed selmi

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