طقس السبت 4 فيفري 2023

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ويتطلب نشاط الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب، والبحر مضطرب إلى شديد الإضطراب.
هذا وتكون الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 14 و19 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي.
الكاتب: waed selmi
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، خلال تدشينه للطريق السيارة أ1 الرابطة بين قابس ورأس جدير، إن "قصة الطريق السيارة قديمة وتعود إلى سنوات السبعين". وأضاف سعيّد "أحلام كثيرة لا بد أن تتحقق وجب أن تتحول إلى واقع، برامج عدة وضعت من طرف الإدارات ومن طرف الشباب أيضا، ونحاول اختصار المسافات اليوم في المكان وفي الزمن". وأكد رئيس الجمهورية ''العمل كان ليلا نهارا ونربط الليل بالنهار.. […]
today03/02/2023 2
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