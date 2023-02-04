طقس السبت 4 فيفري 2023

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قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، خلال تدشينه للطريق السيارة أ1 الرابطة بين قابس ورأس جدير، إن "قصة الطريق السيارة قديمة وتعود إلى سنوات السبعين". وأضاف سعيّد "أحلام كثيرة لا بد أن تتحقق وجب أن تتحول إلى واقع، برامج عدة وضعت من طرف الإدارات ومن طرف الشباب أيضا، ونحاول اختصار المسافات اليوم في المكان وفي الزمن". وأكد رئيس الجمهورية ''العمل كان ليلا نهارا ونربط الليل بالنهار.. […]