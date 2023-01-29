طقس اليوم.. أمطار متوقعة مع تواصل موجة البرد

من المنتظر أن تكون الأجواء الشتوية متواصلة خلال هذا اليوم، الأحد 29 جانفي 2023، ومن المتوقع أن تتواصل البرودة لتتراوح الحرارة القصوى بين 10 و15 درجة وتكون في حدود 8 بالمرتفعات.

وتكون الأمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال ثم تشمل تدريجيا السواحل الشرقية بعد الظهر وتكون محليا غزيرة بالسواحل الشمالية للبلاد، بينما تعرف ببقية الجهات سحبا عابرة لا غير.

وتميز ظاهرة الجليدة الساعات الأولى للنهار بالمناطق الغربية، وتبقى إمكانية بعض التساقطات الثلجية مطروحة بالمرتفعات.

وتكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل، كما يكون البحر قليل الاضطراب بخليج قابس ومتموجا إلى مضطرب ببقيّة المجالات البحرية، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.