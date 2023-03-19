طقس مغيّم جزئيا..وانخفاض طفيف في الحرارة

يكون طقس اليوم الأحد 19 مارس 2023، مغيّما جزئيا على كامل البلاد فمحليا كثيف السحب الشمال.

والحرارة في انخفاض طفيف، وتكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

أما البحر مُضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموّج بالشمال.