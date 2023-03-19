طقس مغيّم جزئيا..وانخفاض طفيف في الحرارة

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يكون طقس اليوم الأحد 19 مارس 2023، مغيّما جزئيا على كامل البلاد فمحليا كثيف السحب الشمال.
والحرارة في انخفاض طفيف، وتكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.
أما البحر مُضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموّج بالشمال.
الكاتب: Rim Hasnaoui
today22/03/2023 45 2
today22/03/2023 119 2
واصلت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب خلال جلستها اليوم السبت 18 مارس 2023، أشغالها المتعلّقة بصياغة مشروع نظام داخلي للمجلس، وخُصّصت الجلسة للتداول حول الفصول المتعلّقة بالكتل داخل مجلس نواب الشعب. ودار الحوار في البداية حول مبدإ اعتماد نظام الكتل وفق ما نصّ عليه الفصل 62 من الدستور. وتقدّم اعضاء اللجنة بآراء حول خصوصيات هذا النظام وأهدافه ودوره في تحديد المشهد السياسي داخل المؤسّسة البرلمانية ومدى تأثيره في نجاعة […]