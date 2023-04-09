طقس مغيّم وأمطار متفرّقة

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يكون طقس اليوم الأحد 9 أفريل 2023، مغيّما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بأقصى الشمال مع أمطار متفرّقة.
وتتراوح الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 20 و25 درجة ببقية الجهات.
والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س. أمّا البحر قليل الاضطراب
الكاتب: Rim Hasnaoui
نجحت التونسية أنس جابر في بلوغ نهائي دورة تشارلستون للتنس عقب تفوقها في نصف النهائي على الروسية داريا كستاكينا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 7-5 و7-5، وكانت المباراة توقفت في المجموعة الأولى بسبب الأمطار. هذا وستواجه المصنفة الخامسة عالميا أنس جابر في النهائي الفائزة من مباراة السويسرية بليندا بنتشيتش والأمريكية جيسيكا بيغولا.