طقس مغيّم وأمطار متفرّقة

يكون طقس اليوم الأحد 9 أفريل 2023، مغيّما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بأقصى الشمال مع أمطار متفرّقة.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 20 و25 درجة ببقية الجهات.

والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س. أمّا البحر قليل الاضطراب